Más de 100 mil personas disfrutaron del Gran Show de Navidad en Malvinas Argentinas

Más de 100 mil personas celebraron la Navidad en Malvinas Argentinas durante el Gran Show de Navidad, un evento multitudinario encabezado por el intendente Leo Nardini en el Predio Municipal, en el marco del 30° aniversario del distrito.

Miles de familias de Malvinas Argentinas y de la región se acercaron para compartir el espectáculo, que funcionó como el broche de oro de un mes de propuestas culturales y recreativas desarrolladas en distintos puntos del distrito.

Durante su mensaje, Leo Nardini expresó: “Hemos construido un espectáculo que tiene que ver con acercarnos, llevar adelante ese valor que tiene nuestra gestión. Invertir desde el Estado para que todos puedan disfrutar de la misma manera, es el espíritu de construir igualdad, de ser solidarios, es lo que tenemos que sembrar para buscar ese país que todos soñamos”.

La celebración contó con la presencia del diputado provincial Luis Vivona, la secretaria general Noe Correa y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado.

El espectáculo incluyó música, danza y un despliegue visual con más de cien artistas en escena, la aparición de Papá Noel y un cierre musical a cargo de Ángela Torres.

Uno de los momentos más destacados fue el show de drones, que proyectó figuras como la Sagrada Familia, el tren Belgrano Norte, Papá Noel y un “Malvinas 30 Años”.

Las celebraciones comenzaron el 8 de diciembre, con actividades en 35 espacios públicos, la Casa de Papá Noel y la obra teatral “El misterio de las galletas de jengibre”.

Al cierre, Nardini expresó: “Celebramos estos 30 años y la Navidad con la premisa de volver a creer: en la Navidad, en los valores que nos unen como malvinenses y como argentinos”.

El Gran Show de Navidad podrá revivirse en Disney Channel desde el lunes 22 hasta el 31 de diciembre, para que más personas puedan disfrutar de la celebración.