Malvinas Argentinas: Nardini inauguró nuevas obras de pavimentación en Tierras Altas

El intendente Leo Nardini encabezó la inauguración de nuevas obras de pavimentación ejecutadas con fondos municipales, que mejoran la conectividad y el acceso a servicios en Tierras Altas y Grand Bourg.

El intendente Leo Nardini encabezó la inauguración de las obras de pavimentación realizadas en la calle Juan Bautista Ambrosetti, entre Fray Luis Beltrán y Cuzco, en la ciudad de Tierras Altas, partido de Malvinas Argentinas.


Acompañado por vecinos y referentes de la comunidad, el jefe comunal recorrió dos de las cuatro cuadras inauguradas y participó del tradicional corte de cinta. “Muy contentos de estar inaugurando diferentes cuadras que completan la conexión de pavimento en la ciudad de Tierras Altas y también en Grand Bourg. Ahora la calle Ambrosetti, pero también otras que venimos desarrollando hace tiempo en este lugar”, expresó durante la recorrida.


Las obras fueron ejecutadas por la Subsecretaría de Servicios, dependiente de la Secretaría General, con cuadrilla municipal y materiales producidos en la hormigonera municipal. En total, se construyeron 2.326,78 metros cuadrados de calzada de hormigón, lo que representa un avance significativo en la infraestructura urbana de la zona.


La pavimentación mejora la calidad de vida de los vecinos, al garantizar una circulación vehicular más segura y ordenada, facilitar el acceso a los servicios públicos y reducir problemas de salud vinculados al polvo y al agua estancada. Además, permite una mejor evacuación del agua de lluvia.


En diálogo con los vecinos, Nardini destacó: “Reencontrarnos con ellos y poder charlar más allá de las elecciones es la forma que tiene el municipio de trabajar de forma comprometida, seria y respetuosa para seguir progresando y que Malvinas esté mejor”.


El intendente subrayó que, pese al contexto económico complejo, el municipio mantiene el ritmo de obra pública: “Con fondos municipales y una administración responsable que nos permite seguir avanzando en obra pública a lo largo y a lo ancho de nuestras siete ciudades de Malvinas Argentinas”.


Durante la jornada también se inauguraron nuevas pavimentaciones en la localidad de Grand Bourg: cuatro cuadras en Benito Lynch, dos en Padre Stoppler y dos en Alfonsina Storni, consolidando un nuevo paquete de obras que refuerza la conectividad y la infraestructura urbana del distrito.


“Muy contentos de culminar el año con más obra pública y con más dignidad para la gente”, concluyó Nardini.

