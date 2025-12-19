Burger King presenta una Ruleta Navideña con beneficios para usuarios de Mi BK

Burger King lanzó una Ruleta Navideña en su app Mi BK que permite a los usuarios registrados ganar coronas y acceder a descuentos exclusivos con un giro diario.

Burger King lanzó la Ruleta Navideña en su renovada app Mi BK, una propuesta destinada a usuarios registrados que podrán acceder a premios y descuentos exclusivos con solo tocar la pantalla.

La iniciativa estará disponible durante el período navideño y permitirá a las personas girar la ruleta una vez por día, mientras se encuentre activa, para probar suerte y obtener distintos beneficios.

Entre las principales recompensas se destacan hasta 200 coronas para canjear por productos, el combo Stacker doble y cuádruple a mitad de precio, el combo Tostado por menos de $2.000 y 2x1 en papas, entre otras promociones.

Una vez obtenido el premio, los descuentos deberán utilizarse dentro de las 24 horas, mientras que las coronas quedarán acreditadas de forma permanente en la cuenta del usuario dentro de la app.

“Creemos que las festividades y la Navidad son momentos para compartir, sorprender y devolverle a nuestra comunidad todo el cariño que nos brinda durante el año. Con la Ruleta Navideña en la app Mi BK queremos premiar la fidelidad de nuestros usuarios con experiencias entretenidas y llenas de sabor, donde cada giro es una oportunidad de ganar”, señaló Fernando Mayoral, gerente de Marketing de Burger King Argentina y Chile.

En paralelo, la compañía presentó una versión renovada de la app Mi BK, con una interfaz más intuitiva, personalizada y con mejores beneficios para los usuarios. La aplicación apunta a acompañar a cada fanático de la marca en su recorrido digital, ofreciendo una experiencia diseñada a medida.

La actualización responde a la evolución del mundo digital y a los nuevos hábitos de consumo, con el objetivo de que la experiencia online esté alineada con la que se vive en los locales: rápida, simple y cercana.

“La versión renovada de Mi BK refleja nuestra apuesta por la innovación y la personalización. Buscamos que cada persona viva su experiencia Burger King de una forma única, con beneficios y comida real, sin conservantes, saborizantes ni colorantes artificiales”, agregó Mayoral.