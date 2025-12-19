Dos bomberas debieron ser amputadas tras ser embestidas durante un operativo en Morón

Dos mujeres del cuartel debieron ser amputadas tras el violento choque ocurrido durante un operativo en Morón. El conductor del vehículo permanece detenido e imputado por homicidio con dolo eventual.

Dos de los bomberos voluntarios que resultaron gravemente heridos tras el atropello ocurrido en Morón, mientras participaban de un operativo para combatir un incendio, debieron ser sometidos a amputaciones en sus miembros inferiores, según confirmaron fuentes oficiales. En el mismo hecho murió Matías Di Paolo, de 33 años, y otros integrantes del escuadrón continúan internados.

Una de las víctimas, identificada como M. B., fue intervenida quirúrgicamente en reiteradas oportunidades durante las últimas 48 horas. Sin embargo, los procedimientos no lograron restablecer la circulación sanguínea en su pierna izquierda, por lo que los médicos resolvieron amputar el miembro por encima de la rodilla.

Desde el cuartel de Bomberos explicaron que “la mala evolución de las cirugías previas realizadas a fin de restablecer satisfactoriamente la circulación fueron fracasando secuencialmente”. También indicaron que “su estado físico y anímico es bueno y se encuentra acompañada por un equipo de contención junto a su familia”.

El día anterior, otra de las bomberas heridas, M. Q., quien además era pareja de Di Paolo, también debió ser amputada como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el siniestro.

La causa es investigada por el fiscal Matías Rappazzo, titular de la UFI N°7 de Morón, quien ordenó la detención de César Alejandro Cervantes, de 54 años, conductor del Volkswagen Vento que embistió de frente al grupo de bomberos.

Como consecuencia del choque, tres bomberos quedaron atrapados contra la carrocería del vehículo. Matías Di Paolo fue despedido con honores por compañeros y vecinos de Ciudad Jardín, y sus restos fueron sepultados en el Cementerio Municipal de Tres de Febrero.

Durante su comparecencia judicial, Cervantes se negó a declarar y quedó imputado por homicidio simple con dolo eventual y lesiones graves, con aval del juez de Garantías Roberto Maximiliano Carletti.

La Fiscalía sostuvo que la calificación se agrava debido a que en el lugar del hecho había balizas y conos que señalizaban el operativo, realizado en un basural ubicado sobre la avenida Bernabé Márquez, en el límite entre Morón y Tres de Febrero.

Respecto a los demás heridos, todos fueron asistidos por el SAME y trasladados a distintos hospitales. El bombero M. H. continúa internado con múltiples fracturas.