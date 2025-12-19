Provincia ART anuncia una capitalización de 180 mil millones de pesos para fortalecer su estructura y modernización

Provincia ART ejecutará durante 2026 un plan de capitalización por 180 mil millones de pesos con aportes del Grupo Provincia, orientado a fortalecer su estructura financiera, ampliar su red de atención y profundizar su transformación tecnológica.

Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia, anunció un plan de capitalización de 180 mil millones de pesos, que se instrumentará a lo largo de 2026 mediante aportes de Banco Provincia y Provincia Seguros.

La iniciativa apunta a fortalecer la estructura financiera de la compañía, sostener su liderazgo dentro del sistema de riesgos del trabajo y profundizar su proceso de modernización tecnológica, en un contexto de expansión operativa y transformación digital.

La capitalización se realizará en distintos tramos durante todo el próximo año y permitirá consolidar un plan de crecimiento enfocado en mejorar la eficiencia operativa, ampliar la red de atención y acompañar la evolución del sistema de riesgos del trabajo a nivel nacional.

En ese marco, Provincia ART reafirma su compromiso con la prevención de riesgos laborales, la promoción de ambientes de trabajo sanos y seguros y el desarrollo de herramientas tecnológicas como pilares de un crecimiento sostenible.

Actualmente, la compañía brinda cobertura a más de 2,5 millones de personas trabajadoras del sector público y privado en todo el país, con prestaciones frente a accidentes laborales, siniestros in itinere y enfermedades profesionales. Además, impulsa acciones de capacitación, prevención y soluciones digitales para optimizar la gestión del sistema.

“La inyección de capital equivalente a dos meses de facturación refleja la confianza en Provincia ART y en su rol social fundamental: garantizar prestaciones a más del 25% del total de personas trabajadoras registradas en Argentina. Este respaldo nos permite acelerar un plan de expansión ambicioso, fortaleciendo nuestra presencia nacional y ampliando la red de atención para empresas y personas trabajadoras”, afirmó Fernando Zack, presidente de Provincia ART.

Plan de expansión y transformación digital

De cara a los próximos años, la compañía se propone ofrecer soluciones más ágiles y eficientes para empresas y personas trabajadoras, en línea con las nuevas demandas del sistema de riesgos del trabajo.

La estrategia se apoya en la consolidación del resultado técnico y en la continuidad de un proceso de innovación tecnológica orientado a mejorar la calidad de los servicios y la experiencia de los distintos actores del sistema.

La transformación digital forma parte de una estrategia de largo plazo iniciada hace más de un año, que comenzó con la automatización de tareas críticas y avanza hacia la incorporación progresiva de inteligencia artificial en distintos procesos operativos.

Este desarrollo tecnológico busca optimizar tiempos, mejorar la trazabilidad y fortalecer la eficiencia operativa, especialmente en áreas sensibles vinculadas a la gestión de trámites y la atención al cliente.

“Esta inyección de capital no solo apunta a reforzar nuestra solidez, sino que representa un compromiso para convertirnos en una compañía aún más eficiente, moderna y preparada para el futuro. Creemos que este enfoque es el único camino para la sostenibilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo”, agregó Zack.

En ese sentido, Provincia ART viene desarrollando soluciones tecnológicas orientadas a simplificar la gestión para productores, empresas y personas trabajadoras, incorporando herramientas basadas en inteligencia artificial aplicadas a la atención, la gestión de trámites y la optimización de procesos internos.

Con este esquema de capitalización, expansión y transformación digital, Provincia ART busca consolidar su posición dentro del sistema de riesgos del trabajo y contribuir a un modelo más previsible, robusto y sostenible, apoyado en la coordinación público-privada y una planificación estratégica de largo plazo.