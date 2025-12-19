“Hay problemáticas de género que persisten”, advirtió Zamora ante mujeres emprendedoras

El intendente se reunió con vecinas que integran el Programa Mujeres Emprendedoras y resaltó la importancia del presupuesto aprobado para sostener políticas de género en el distrito.

El intendente Julio Zamora encabezó un encuentro con vecinas que integran el Programa Mujeres Emprendedoras (PME) del Municipio de Tigre, iniciativa que cumplió 14 años de funcionamiento y tiene como objetivo fomentar la autonomía económica de mujeres y personas LGBTI+.

La actividad se realizó en el Club Tigre Juniors, ubicado en el centro de la ciudad, donde el jefe comunal dialogó con las participantes y remarcó la necesidad de sostener este tipo de políticas públicas. “Hay problemáticas de género que aún persisten y debemos seguir trabajando con mucho compromiso”, expresó.

En ese marco, Zamora destacó la importancia de contar con herramientas institucionales que permitan dar continuidad a estos programas. “La Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias tiene un equipo interdisciplinario que trabaja con políticas de contención. Fue importante la aprobación del presupuesto en el HCD para mantener este tipo de actividades en el tiempo”, señaló.

Durante el encuentro, las vecinas compartieron con las autoridades municipales la actualidad del programa, sus experiencias personales y el rol del Estado municipal en el desarrollo de políticas orientadas a reducir las desigualdades de género.

En el contexto de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Municipio informó el cronograma de funcionamiento del Programa Mujeres Emprendedoras:





Miércoles a domingos y feriados , de 12 a 18, en la Estación Fluvial







Jueves a domingos y feriados, en el local 300 del Puerto de Frutos





Por su parte, la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, destacó la relevancia del espacio: “Celebramos los 14 años de Mujeres Emprendedoras, del que participan más de 70 vecinas. Es un espacio de acompañamiento, promoción de derechos y prevención de las violencias”.

El Programa Mujeres Emprendedoras es una política pública del Municipio de Tigre que, además de la comercialización de artesanías, incluye talleres con perspectiva de género y herramientas de autogestión, orientadas a fortalecer la independencia económica y social de sus participantes.