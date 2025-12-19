Vicente López suma 1.300 rampas para mejorar la accesibilidad en todos los barrios

El Municipio de Vicente López instaló más de 1.300 rampas en lo que va del año y superó las 6.500 en total, en el marco de un plan integral de accesibilidad y mejora del espacio público.

El Municipio de Vicente López avanza con un plan integral de mejoras en el espacio público orientado a fortalecer la accesibilidad, la circulación y la seguridad vial. En lo que va del año se instalaron más de 1.300 rampas en distintos puntos del partido.

Estas nuevas intervenciones se suman a las más de 5.200 rampas ejecutadas en años anteriores, lo que eleva el total a más de 6.500 rampas distribuidas en distintos barrios del distrito.

La intendenta Soledad Martínez acompañó la instalación de las últimas rampas en la localidad de Olivos, donde destacó el alcance territorial del programa.

“En lo que va de este año ya instalamos 1300 rampas en todos los barrios, no dejamos ni un rincón de Vicente López, en el este y el oeste. Y en lo que va de este mandato ya son 6500 las rampas que instalamos en cada rincón de Vicente López. Vamos a seguir trabajando para mejorar el espacio de Vicente López en cada detalle”, expresó la jefa comunal.

El programa forma parte de una política sostenida de renovación del espacio público, que prevé continuar con la instalación de nuevas rampas durante los próximos años. Para 2026, el municipio proyecta ejecutar alrededor de 700 rampas adicionales, con el objetivo de alcanzar la cobertura total del distrito en 2029.

Desde el inicio del plan se establecieron prioridades para la instalación: en primer lugar, zonas cercanas a escuelas, centros de salud y recorridos del transporte público, para luego avanzar barrio por barrio hasta lograr una cobertura completa.

Los trabajos incluyen la colocación de rampas, la demarcación de sendas peatonales y la pintura de cordones, medidas que mejoran la seguridad y la accesibilidad para personas con movilidad reducida, adultos mayores, familias con cochecitos y vecinos que transitan a diario por las calles del municipio.

Con estas acciones, Vicente López impulsa una ciudad más inclusiva, ordenada y segura, poniendo en valor veredas, cruces y caminos que forman parte de la vida cotidiana. La gestión municipal trabaja de manera permanente para mejorar el espacio público y acompañar las necesidades de quienes viven, visitan y recorren cada barrio del partido.