Julio Zamora encabezó un encuentro de gestión educativa en Tigre con directores de escuelas

El intendente participó de “Conversaciones por la Gestión Educativa” en el Centro Universitario Tigre, donde se evaluó el ciclo lectivo 2025 y se proyectaron líneas de trabajo para el próximo año.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del encuentro “Conversaciones por la Gestión Educativa”, realizado en el Centro Universitario Tigre (CUT), donde se llevó adelante un balance del ciclo lectivo 2025 junto a más de 40 directores y directoras de escuelas del distrito.

La jornada tuvo como objetivo promover un diálogo abierto y participativo, a partir del intercambio de ideas y experiencias vinculadas a la educación, la infraestructura escolar y las problemáticas sociales que atraviesan a niños y familias.

Durante el encuentro, Zamora destacó la importancia de los aportes realizados por los directivos. “Se llevó adelante un buen intercambio que nos permite iniciar el año 2026 abordando muchos de los problemas que nos plantearon los directores, tanto vinculados al tema educativo, como a la infraestructura y también dilemas sociales que se van dando en los niños y en las familias”, expresó el jefe comunal.

Además, remarcó el rol de la comunidad en el acompañamiento educativo. “En el encuentro se remarcó la importancia de las redes comunitarias en donde participan personas que ayudan en tareas de infancia y que complementan el trabajo que se hace en las escuelas”, señaló Zamora.

El evento se desarrolló en las instalaciones del CUT, donde los presentes intercambiaron experiencias y realizaron un análisis de lo sucedido durante el ciclo lectivo 2025 en los distintos niveles educativos. También se habilitó un espacio de debate orientado a fortalecer el sistema educativo de Tigre de cara al próximo año.

En ese marco, la directora de la Escuela Secundaria N° 20 de Ricardo Rojas, Marlene Penida, valoró la iniciativa y el acompañamiento municipal. “Este año fue de un profundo acompañamiento en todo Tigre, nos ayudaron un montón desde el Municipio con distintas políticas. Los chicos asistieron a todas las propuestas que se hicieron desde el Gobierno local. Es súper valorable en la gestión”, afirmó.

La propuesta apunta a construir de manera colectiva líneas de acción, prioridades y desafíos para la gestión educativa 2026, y a consolidar un marco de colaboración permanente entre el Municipio de Tigre y las instituciones educativas del distrito.