Accidente en Panamericana y General Paz: un joven resultó herido tras un choque múltiple en Saavedra

Un siniestro vial ocurrido durante la madrugada en el límite entre la Ciudad y el conurbano dejó como saldo un conductor herido y un operativo de emergencia en una de las principales arterias del AMBA.

Un accidente en Panamericana y General Paz dejó como saldo a un joven de 24 años con heridas de diversa consideración, luego de un choque múltiple ocurrido durante la madrugada de este viernes en el barrio porteño de Saavedra.

El siniestro se produjo alrededor de las 4.40, en el cruce de la Autopista Panamericana y la Avenida General Paz, cuando una camioneta Renault Kangoo de color rojo impactó contra un vehículo que transportaba caballos.

Tras el primer choque, la Kangoo fue alcanzada por una Volkswagen Amarok blanca, lo que agravó las consecuencias del impacto. Como resultado, el conductor del rodado rojo sufrió diversas lesiones y debió ser asistido por personal de emergencias.

El joven fue trasladado al Hospital Pirovano, donde se informó que presentaba hemorragias internas en la zona abdominal, quedando bajo observación médica.

En cuanto a los animales involucrados en el accidente, se indicó que los caballos fueron retirados del lugar por otro vehículo y trasladados a un club hípico ubicado en las inmediaciones del estadio de River Plate.

El hecho generó demoras momentáneas en la circulación y requirió la intervención de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia en uno de los accesos más transitados del Área Metropolitana.