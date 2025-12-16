Julio Zamora: “Tenemos un equipo en Deportes que le ponen el hombro en los 19 polideportivos del Municipio de Tigre”

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó el cierre de actividades en los centros deportivos del Municipio, con la participación de más de 40 mil vecinos y vecinas durante todo el año en los 19 polideportivos de la ciudad.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó a vecinos y vecinas en el cierre de actividades del centro deportivo de la Tercera Edad, en Rincón de Milberg, y destacó el compromiso del equipo municipal: “Tenemos un equipo en el área de Deportes que le ponen el hombro en los 19 polideportivos que tiene el Municipio de Tigre”.

Durante el encuentro, Zamora agregó: “Un placer acompañar a los adultos mayores en un lindo marco para que muchos vecinos puedan venir a divertirse. Quiero agradecerle a los vecinos que nos dan la confianza de organizar los eventos y a los profesores que hacen una gran labor”.

La jornada incluyó muestras de las actividades desarrolladas durante el año por los concurrentes y, de manera simultánea, se realizó el cierre en el Polideportivo de Dique Luján. Más de 40 mil personas participaron de las propuestas en los distintos centros deportivos locales.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, acompañó la culminación de actividades en ambos polideportivos y destacó: “Es una alegría poder hacer estos eventos para que los vecinos puedan pasar un lindo momento”. Por su parte, el director de Programas Deportivos, Julio Nocioni, también estuvo presente supervisando las actividades.

Entre los vecinos, Alicia expresó: “Me gusta mucho el lugar y me siento muy cómoda de poder participar de las actividades del Polideportivo. Para mí, este es un espacio hermoso donde nos podemos encontrar y podemos estar en actividad”. Por último, Raúl, de Rincón de Milberg, señaló: “Me parece fantástico que el Municipio siga invirtiendo y poniendo el foco en el deporte. Incentivar a la gente a que participe y ofrecer propuestas acorde”.

Con esta iniciativa, el Municipio de Tigre reafirma su compromiso con la actividad física, el bienestar de los adultos mayores y la participación de la comunidad en los 19 centros deportivos de la ciudad.