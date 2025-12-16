edición 7960 - visitas hoy 38651

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Fernando

San Fernando premió a 3.000 chicos y chicas de la Liga de Fútbol Municipal

San Fernando premió a 3.000 chicos y chicas de la Liga de Fútbol MunicipalSan Fernando premió a 3.000 chicos y chicas de la Liga de Fútbol MunicipalSan Fernando premió a 3.000 chicos y chicas de la Liga de Fútbol Municipal
En el microestadio del Polideportivo N°2, el Municipio de San Fernando entregó trofeos a los equipos de la Liga de Fútbol Municipal Infantil, con la participación de autoridades y la presencia de más de 3.000 chicos y chicas de clubes de barrio.

El Municipio de San Fernando reconoció a los equipos que participaron de la Liga Municipal de Fútbol Infantil en una ceremonia realizada en el microestadio del Polideportivo N°2. La entrega de premios contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, el Secretario de Deporte, Carlos Traverso, y otras autoridades locales.


Los torneos municipales incluyen equipos masculinos y femeninos desde los 6 años, destacando el trabajo conjunto entre profesores, clubes y familias.


Al respecto, el Director de Torneos Municipales, Pablo Rubio, afirmó: “Es el cierre de un año muy lindo en el que sumamos muchos equipos a la Liga de Fútbol Femenino, con 7 tiras y 7 equipos que tienen las 6 categorías; cerca de 600 chicas compiten todos los sábados por la tarde en los clubes de barrio. Y también tenemos la Liga de varones, con 24 instituciones con 8 categorías. La verdad que es una fiesta poder juntarnos hoy en este microestadio, cerrando un año con muchos chicos que progresan día a día no sólo como jugadores, sino también como personas estando en los clubes que los contienen todo el tiempo”.


Rubio agregó: “Son alrededor de 3.000 chicos en total entre las dos categorías. Sería imposible lograr esto sin las familias que los acompañan en los entrenamientos y en los partidos con lluvia, viento, sol o frío. Estamos muy contentos y agradecidos por el acompañamiento a sus hijos”.


De esta manera, San Fernando celebró un año de crecimiento deportivo y social, destacando la participación de los chicos y chicas y el rol fundamental de las familias y clubes de barrio en el desarrollo de la práctica deportiva.

Últimas Noticias

Vicente López recuperó más de 20 millones de kilos de materiales reciclables gracias al programa Día Verde
Vicente López recuperó más de 20 millones de kilos de materiales reciclables gracias al programa Día Verde
San Isidro finalizó la instalación de 70 cámaras de seguridad 4K con IA en Villa Adelina
San Isidro finalizó la instalación de 70 cámaras de seguridad 4K con IA en Villa Adelina
Julio Zamora: “Tenemos un equipo en Deportes que le ponen el hombro en los 19 polideportivos del Municipio de Tigre”
Julio Zamora: “Tenemos un equipo en Deportes que le ponen el hombro en los 19 polideportivos del Municipio de Tigre”
Julio Zamora debatió con comerciantes de Troncos del Talar el proyecto de ordenanza de limitación de altura
Julio Zamora debatió con comerciantes de Troncos del Talar el proyecto de ordenanza de limitación de altura
La Justicia investiga la muerte de un soldado en la Quinta de Olivos
La Justicia investiga la muerte de un soldado en la Quinta de Olivos
Casting de Gran Hermano en Martínez: filas, acampe y aspirantes de todo el país
Casting de Gran Hermano en Martínez: filas, acampe y aspirantes de todo el país