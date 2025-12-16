San Fernando premió a 3.000 chicos y chicas de la Liga de Fútbol Municipal

En el microestadio del Polideportivo N°2, el Municipio de San Fernando entregó trofeos a los equipos de la Liga de Fútbol Municipal Infantil, con la participación de autoridades y la presencia de más de 3.000 chicos y chicas de clubes de barrio.

El Municipio de San Fernando reconoció a los equipos que participaron de la Liga Municipal de Fútbol Infantil en una ceremonia realizada en el microestadio del Polideportivo N°2. La entrega de premios contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, el Secretario de Deporte, Carlos Traverso, y otras autoridades locales.

Los torneos municipales incluyen equipos masculinos y femeninos desde los 6 años, destacando el trabajo conjunto entre profesores, clubes y familias.

Al respecto, el Director de Torneos Municipales, Pablo Rubio, afirmó: “Es el cierre de un año muy lindo en el que sumamos muchos equipos a la Liga de Fútbol Femenino, con 7 tiras y 7 equipos que tienen las 6 categorías; cerca de 600 chicas compiten todos los sábados por la tarde en los clubes de barrio. Y también tenemos la Liga de varones, con 24 instituciones con 8 categorías. La verdad que es una fiesta poder juntarnos hoy en este microestadio, cerrando un año con muchos chicos que progresan día a día no sólo como jugadores, sino también como personas estando en los clubes que los contienen todo el tiempo”.

Rubio agregó: “Son alrededor de 3.000 chicos en total entre las dos categorías. Sería imposible lograr esto sin las familias que los acompañan en los entrenamientos y en los partidos con lluvia, viento, sol o frío. Estamos muy contentos y agradecidos por el acompañamiento a sus hijos”.

De esta manera, San Fernando celebró un año de crecimiento deportivo y social, destacando la participación de los chicos y chicas y el rol fundamental de las familias y clubes de barrio en el desarrollo de la práctica deportiva.