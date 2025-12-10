San Isidro cerró el programa “Primera Infancia” con 178 niños y 150 familias beneficiadas

El municipio, junto a la Fundación Navarro Viola, finalizó la primera edición del programa destinado a fortalecer vínculos y promover el desarrollo integral de niños de 0 a 5 años en situación de vulnerabilidad.

El Campo de Deportes N°1 fue escenario del cierre del programa “Primera Infancia”, que benefició a 178 niños y 150 familias de Beccar y Boulogne. El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, estuvo presente junto a funcionarios del área de Educación local, docentes, familias beneficiarias y representantes de la Fundación Navarro Viola, aliado estratégico en esta iniciativa.

“Este programa es fundamental porque acompaña a los chicos desde la más temprana edad cuando empiezan a formarse los cimientos del lenguaje, la sociabilidad, el aprendizaje, el desarrollo emocional y cognitivo. Invertir en esta etapa es la mejor inversión que podemos hacer para su futuro”, aseguró Ramón Lanús, quien agradeció a las familias por confiar en el trabajo del municipio y la Fundación.

“En el marco de nuestro compromiso irrenunciable con la primera infancia, celebramos con las familias beneficiarias del programa los logros compartidos durante un año en el que trabajamos fuertemente para crear entornos que protejan y estimulen el desarrollo de los niños, reconociendo el rol fundamental de las familias en este proceso. Se trata de un espacio de contención y de un hacer compartido que finalmente sirva para generar nuevos y mejorar vínculos familiares”, comentó Mercedes Sanguineti, secretaria de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro.

Bajo la dirección de Carolina Iraola, directora general de Primera Infancia del municipio, el programa tuvo su primera edición en 2024 y se enfocó en familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, brindando apoyo integral y facilitando el acceso a servicios de salud, educación y protección social.

Entre sus objetivos principales, “Primera Infancia” fortalece capacidades familiares, promueve el desarrollo integral de los niños, crea espacios de encuentro comunitario y ofrece herramientas de crianza, cuidado y enseñanza desde un abordaje integral y comunitario.

La tarea de campo fue realizada por facilitadoras seleccionadas por el municipio, quienes realizaron visitas domiciliarias semanales de una hora, promoviendo pautas de crianza y compartiendo guías impresas diseñadas por la Fundación Navarro Viola, que desde hace más de dos décadas desarrolla esta iniciativa en más de 20 comunas del país.

“Tenemos que ser fervientes militantes de la niñez, sobre todo de la primera infancia, apoyar y darles herramientas a las familias con el fin de proteger los derechos de los niños, cuidarlos, estimularlos y garantizarles canales de aprendizajes en una etapa fundamental para su futuro desarrollo”, agregó Carolina Iraola.