El Puerto de Frutos de Tigre amplía su zona peatonal con un mirador frente al río

El intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró un nuevo mirador en el Puerto de Frutos, el tradicional paseo comercial a cielo abierto que recibe más de cinco millones de visitantes al año. El espacio forma parte de un proyecto de expansión peatonal y ofrece vistas privilegiadas al río Luján, complementando la oferta gastronómica y artesanal del lugar.

El mirador cuenta con 100 metros lineales, ubicados en el sector donde desemboca la calle Las Casuarinas. Su objetivo es generar espacios de encuentro, recreación y contemplación, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con su entorno natural.

"Fue un día de mucha alegría porque presentamos esta nueva propuesta para quienes vienen al Puerto de Frutos. Esto era algo muy esperado por vecinos y visitantes que vienen a Tigre a disfrutar en familia", afirmó Zamora.

La directora del Puerto de Frutos, Gabriela Tersigni, explicó: "Hoy nos acompañó el intendente en la inauguración de este nuevo mirador con vista al río Luján. Ganamos metros y nuevos espacios donde la gente puede sentarse y disfrutar. Era algo muy esperado tanto por los comerciantes del Puerto como por los vecinos de Tigre y los turistas, que son quienes realmente lo van a disfrutar".

Ubicado a solo 10 minutos de la estación de trenes, el Puerto de Frutos abre de lunes a viernes de 10 a 18 horas, y los fines de semana y feriados de 10 a 19, con entrada libre y gratuita. Los visitantes pueden recorrer una amplia variedad de productos artesanales en mimbre, alimentos regionales, muebles e indumentaria elaborados por emprendedores locales, junto a propuestas gastronómicas.

Johanna, responsable del espacio "Amarras", señaló: "Sentimos gratitud como comerciantes del Puerto; este avance es realmente significativo. Son muchos años de trabajo y nos emociona un montón. Es el esfuerzo mancomunado entre el Municipio, el Puerto y quienes trabajamos acá todos los días. Uno camina por estas calles, por las Casuarinas, llega hasta la punta y es imposible no detenerse a mirar la vista preciosa que tiene".

Por su parte, Gustavo Daniel Rojas, otro comerciante del paseo, afirmó: "Esto era lo que faltaba: un mirador espectacular. Antes había un cuadradito de 4x4 y ahora quedó muy lindo. El turismo nos ayuda mucho por la cantidad de gente que viene siempre".