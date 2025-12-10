edición 7954 - visitas hoy 28104

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Actualidad

El aumento de la Tasa Ambiental en Pilar genera rechazo entre supermercados y consumidores

El aumento de la Tasa Ambiental en Pilar genera rechazo entre supermercados y consumidores
El Municipio de Pilar aplicó un recargo del 2% sobre el importe neto de IVA en todas las compras. Economistas, comerciantes y cadenas de supermercados advierten sobre su impacto en los precios y la operación diaria.

El nuevo esquema tributario dispuesto por el intendente de Pilar, Federico Achával, generó fuertes críticas de comerciantes, cadenas de supermercados y economistas. La modificación de la Tasa de Derecho Ambiental establece un recargo del 2% sobre el importe neto de IVA en cada compra, afectando a supermercados, hipermercados, centros comerciales, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas.


El economista Roberto Cachanosky, en una nota publicada en Infobae, afirmó que la medida crea “un costo oculto para las familias” y evaluó que “la lógica del intendente Achával es cobrar pequeños montos a una gran cantidad de personas, lo suficiente para recaudar sin provocar una reacción social”. Calculó que una familia tipo podría enfrentar “$14.000 adicionales” si el recargo se trasladaba al precio final de las compras mensuales.



Cachanosky también recordó que el municipio aplica tasas por Publicidad y Propaganda, Derecho de Oficina y Plusvalía, y citó a Juan Bautista Alberdi al señalar que “el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del fisco”. Indicó que el aumento en Pilar afecta a todos los consumidores “aunque el sobrecosto no sea visible en el ticket”.


El régimen tributario se oficializó mediante la Ordenanza Fiscal e Impositiva N°112/25, reemplazando el monto fijo anterior por un recargo del 2% aplicable a cada operación dentro del partido desde el 1° de diciembre. Las cadenas recibieron la notificación oficial y deben ajustar sus sistemas antes del 15 de diciembre, generando preocupación por la disponibilidad técnica y operativa.


La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) solicitó una audiencia “urgente” con la secretaria de Hacienda, Anahí Moretti, advirtiendo sobre “graves perjuicios” a los vecinos y “problemas operativos severos por la falta de tiempo, especificaciones técnicas y reglamentación complementaria”. La entidad subrayó que el 2% “encarece cada producto vendido” y que la ausencia de un mínimo no imponible “implica que la percepción se aplica sobre cualquier importe”.


La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) expresó “profunda preocupación y rechazo”, señalando que el impacto en precios será inmediato y más sensible en diciembre. La entidad advirtió que el traslado del gravamen a los productos básicos “afecta el bolsillo de millones de familias”.


Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), presidida por Mario Grinman, calificó la tasa ambiental de Pilar como “desmesurada” y vinculó la voracidad fiscal con la inviabilidad de muchas operaciones productivas. Instó a los gobiernos locales a evitar nuevos aumentos y revertir los recientes incrementos.


Desde el Ejecutivo Nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, manifestó: “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”, sumando sus críticas a las planteadas días antes sobre los incrementos de impuestos locales.

Últimas Noticias

Cámaras del COT detectaron el robo de una bicicleta y detuvieron a los responsables
Cámaras del COT detectaron el robo de una bicicleta y detuvieron a los responsables
Edicto por transferencia de fondo de comercio

HERNANDEZ GOMEZ OSCAR MARTIN D.N.I. 95.774.399, transfiere el fondo de BAZAR, JUGUETERIA, LIBRERIA, (Expediente de habilitación 4112-60.188/2022) con domicilio comercial en la calle Australia Nro. 2692, de la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, al señerora CHEN JINGYI, D.N.I. 95.277.491.

Axel Kicillof: “El lugar de los chicos es la escuela, no el trabajo”
Axel Kicillof: “El lugar de los chicos es la escuela, no el trabajo”
Malena Galmarini ya es Senadora Provincial por la Primera Sección
Malena Galmarini ya es Senadora Provincial por la Primera Sección
San Isidro implementa cambios de sentido en Martínez en Diagonal Tucumán y Diagonal Salta
San Isidro implementa cambios de sentido en Martínez en Diagonal Tucumán y Diagonal Salta
AABE otorgó a Platense un permiso de uso para avanzar con su Predio Calamar en Campana
AABE otorgó a Platense un permiso de uso para avanzar con su Predio Calamar en Campana