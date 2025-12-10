Motochorros armados protagonizaron un brutal robo en un almacén de El Talar

Cuatro delincuentes armados asaltaron un supermercado ubicado en La Paloma al 2000, en El Talar. Tres ingresaron al local y uno quedó afuera en moto mientras redujeron a una empleada y a un cliente para llevarse dinero, celulares y equipos electrónicos.

Un violento robo en El Talar quedó registrado por cámaras de seguridad cuando tres delincuentes armados irrumpieron en un almacén sobre el horario de cierre. Los ladrones llegaron en dos motos, entraron con cascos para evitar ser identificados y redujeron a una empleada y a un cliente que estaba realizando compras.

Los delincuentes actuaron en pocos segundos: mientras uno quedó afuera como campana, los otros dos amenazaron a las víctimas “a punta de pistola” y las obligaron a tirarse al suelo para despojarlas de celulares, billeteras y pertenencias personales.

Las imágenes muestran cómo uno de los delincuentes lleva a la empleada hacia el piso, mientras otro salta el mostrador y revisa la caja registradora. Según la secuencia, se llevaron la recaudación del día, equipos electrónicos, los postnet del comercio y distintos objetos de valor.

En paralelo, se observa a vecinos que pasan por la vereda, escuchan gritos y se asoman, pero continúan caminando sin intervenir mientras el asalto seguía dentro del local.

El momento más tenso ocurre cuando uno de los ladrones apunta con un revólver a la cabeza de la empleada, quien permanece en el piso bajo amenaza directa. La banda actuó con total coordinación, moviéndose con rapidez y sin quitarse los cascos.

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon en las mismas motos en las que habían llegado. Investigadores consideran que conocían la zona y que podrían estar involucrados en robos similares, dado el modo de operar y la mochila que utilizaban para guardar celulares sustraídos en ataques a transeúntes.

El asalto duró apenas unos segundos, pero generó terror entre quienes se encontraban dentro del comercio, que no lograron ofrecer resistencia ante la violencia de la banda.