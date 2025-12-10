edición 7954 - visitas hoy 20281

Policiales / Tigre

Cámaras del COT detectaron el robo de una bicicleta y detuvieron a los responsables

Dos individuos robaron una bicicleta en Rincón de Milberg y fueron capturados gracias a la rápida acción de los agentes del Centro de Operaciones Tigre y la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en horas tempranas y quedó registrado por las cámaras municipales mientras los sospechosos transitaban por Camino de los Remeros y Liniers con el rodado sustraído.



Al ser detectados por el sistema de vigilancia, los agentes del COT activaron un operativo que permitió interceptarlos y recuperar la bicicleta. Los sospechosos fueron trasladados a la comisaría local, donde quedaron a disposición de la Justicia.

HERNANDEZ GOMEZ OSCAR MARTIN D.N.I. 95.774.399, transfiere el fondo de BAZAR, JUGUETERIA, LIBRERIA, (Expediente de habilitación 4112-60.188/2022) con domicilio comercial en la calle Australia Nro. 2692, de la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, al señerora CHEN JINGYI, D.N.I. 95.277.491.

