Cámaras del COT detectaron el robo de una bicicleta y detuvieron a los responsables

Dos individuos robaron una bicicleta en Rincón de Milberg y fueron capturados gracias a la rápida acción de los agentes del Centro de Operaciones Tigre y la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En Rincón de Milberg, dos individuos fueron detenidos tras robar una bicicleta gracias a la intervención de agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en horas tempranas y quedó registrado por las cámaras municipales mientras los sospechosos transitaban por Camino de los Remeros y Liniers con el rodado sustraído.

Al ser detectados por el sistema de vigilancia, los agentes del COT activaron un operativo que permitió interceptarlos y recuperar la bicicleta. Los sospechosos fueron trasladados a la comisaría local, donde quedaron a disposición de la Justicia.