Desalojo en el Abasto: la Ciudad recuperó una casa tomada desde 1992 y clausuró otra en Constitución por venta de drogas

Tras órdenes judiciales, el Gobierno porteño recuperó una vivienda usurpada desde 1992 en el Abasto y allanó otra en Constitución denunciada por venta de drogas.

Desalojo en el Abasto. El Gobierno de la Ciudad recuperó una vivienda ubicada a metros del Abasto Shopping que permanecía usurpada desde 1992. El operativo permitió que, tras 33 años, sus legítimos propietarios pudieran volver a disponer del inmueble. En paralelo, se allanó y clausuró otra propiedad en el barrio de Constitución, denunciada por funcionar como punto de venta de drogas.

El procedimiento se enmarca en un plan de recuperación de inmuebles llevado adelante por la Ciudad, que ya suma 519 propiedades recuperadas en dos años de gestión. En este caso, el operativo estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Red de Atención.

En la vivienda ubicada en Lavalle 3263, en la zona del Abasto, residían 19 personas, en su mayoría extranjeras. Sobre el lugar pesaban múltiples denuncias por disturbios, con fuerte impacto en la seguridad del barrio. El desalojo se realizó con orden judicial vigente.

De manera simultánea, se realizó un allanamiento en Brasil 1390, en el barrio de Constitución. El inmueble fue clausurado por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) ante el peligro inminente de derrumbe. En el lugar vivían 22 familias, y algunas de las personas con domicilio allí se encuentran detenidas en una alcaldía. Además, existen denuncias por actividades ilícitas vinculadas a la venta de drogas.

La modalidad del procedimiento resultó similar al operativo realizado el 15 de septiembre en el Hotel Sol y Luna, ubicado en Brasil 1363, correspondiente al desalojo número 430.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, afirmó: “Hoy recuperamos dos inmuebles en un solo día: una propiedad en Balvanera que estaba tomada desde 1992, y un edificio en Constitución donde los vecinos denunciaron que sus ocupantes alteraban la seguridad del barrio. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta”.

Además, la Ciudad ejecutó un desalojo en Beiró y Gavilán, en el barrio de Agronomía, por orden del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo Federal N° 7, en el marco del Expediente 25452/2023, a cargo del Dr. Enrique Lavie Pico, Secretaría 14 del Dr. Ignacio Di Cesare.