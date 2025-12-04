TEDxUNDelta debutó con 16 oradores y más de 250 participantes en la Universidad Nacional del Delta

La primera edición de TEDxUNDelta reunió a especialistas, referentes sociales y dirigentes en una jornada con impacto educativo, cultural y comunitario en Tigre.

La Universidad Nacional del Delta realizó la primera edición de TEDxUNDelta, un evento que reunió a 16 oradores y oradoras y convocó a más de 250 estudiantes, docentes y vecinos en una jornada dedicada a la difusión de ideas vinculadas con educación, inclusión, relaciones internacionales, cultura, urbanismo, tecnología y ambiente.

Con esta iniciativa, TEDxUNDelta incorporó a la institución al circuito internacional de charlas TEDx, fortaleciendo su perfil académico y su proyección como espacio de intercambio de conocimiento.

Del encuentro participaron Malena Galmarini, fundadora de la Fundación de la Universidad Nacional del Delta; Sebastián Rovira, concejal electo de Tigre; Carolina Farías, rectora de la Universidad Nacional del Delta; Sergio Castro, secretario de Extensión Universitaria y Enlace con la Comunidad; y Federico Quilici, secretario Académico.

Las exposiciones se organizaron en cuatro bloques.

En el primer bloque disertaron Ian Moche, Florencia Casabella, Victoria Ferrari y Verónica Molina Gerstner.

El segundo bloque contó con las presentaciones de Gabriela Artaza Toro, Agustín Barovero, Cecilia Marino y Diego Núñez.

En el tercer bloque participaron Eva Wertheimer, Fares Yassir y Nicolás Massot.

El cuarto bloque estuvo integrado por Natalia Mazzei, Manuel Socías, Damián Niedfeld y Zeke Lo Cane.

Durante los recreos, la organización Robotiqueros ofreció actividades de robótica educativa con impresoras 3D. Además, se desarrolló una feria de emprendedoras de la región.

La realización de TEDxUNDelta consolidó a la Universidad Nacional del Delta como un actor académico y cultural dentro del territorio.