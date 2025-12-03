Policía mató a un ladrón tras resistir un robo de moto en José León Suárez

El efectivo estaba de civil cuando fue interceptado por tres ladrones armados. Hubo un enfrentamiento a tiros y uno de los delincuentes murió tras ser operado de urgencia.

Un cabo de la Policía Federal Argentina, que se encontraba de civil, mató a uno de los delincuentes que intentaron robarle la moto durante un violento episodio ocurrido en la localidad bonaerense de José León Suárez, partido de San Martín.

El hecho se produjo el martes por la tarde, sobre la calle Andrade, a metros del Camino del Buen Ayre. El efectivo, de 32 años, presta servicio en la comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte y circulaba en su rodado cuando fue interceptado por tres hombres armados.

Según confirmaron fuentes policiales, el agente se identificó como miembro de la fuerza, extrajo su arma reglamentaria y se produjo un enfrentamiento armado.

Uno de los asaltantes, identificado como Ángel Aguirre, recibió un disparo en el abdomen y quedó tendido sobre una calle de tierra. Sus dos cómplices huyeron del lugar sin concretar el robo y son intensamente buscados.

Aguirre fue trasladado consciente al Hospital Eva Perón (ex Castex), donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, pero murió horas después. En su poder se halló una réplica de pistola.

La causa quedó en manos de la fiscal Mariela Paladino, de la UFI N° 5 de San Martín, quien recalificó la imputación de lesiones agravadas por el uso de arma de fuego a homicidio. El agente fue notificado en la Comisaría 4ª de José León Suárez.

Por el momento, no se adoptaron medidas restrictivas contra el policía, aunque su arma reglamentaria fue secuestrada para peritajes. La fiscal también ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad y espera el resultado de la autopsia.