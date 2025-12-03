¿Qué día de diciembre hay 35% de descuento en carnicerías con Cuenta DNI y reintegro de hasta $7.000?

El Banco Provincia definió la fecha del beneficio más usado de Cuenta DNI: alcanza a carnicerías, pollajerías y pescaderías con tope de reintegro por persona.

El Banco Provincia confirmó que el sábado 20 de diciembre regresa el descuento del 35% en carnicerías, pollajerías y pescaderías a través de Cuenta DNI, con un tope de reintegro de $7.000 por persona.

El reintegro máximo se alcanza con compras desde $20.000. Para quienes realizan pagos por separado, el ahorro puede multiplicarse.

El beneficio forma parte del esquema de promociones de diciembre 2025, un mes clave para el consumo de fin de año.

Otros descuentos de Cuenta DNI en diciembre

Comercios de barrio: 20% de descuento todos los viernes. Tope semanal $4.000.

Ferias y mercados: 40% de ahorro todos los días. Tope semanal $6.000.

Gastronomía jóvenes: 30% de reintegro mensual. Tope $8.000.

Librerías: 10% sin tope.

Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves sin tope.

Universidades: 40% todos los días. Tope semanal $6.000.

Casa Silvia: 20% todo diciembre sin tope.

Supermercados y mayoristas

Mayorista Nini: 15% los martes, tope $20.000.

Carrefour: 10% los miércoles sin tope.

Chango Más: 15% de jueves a sábado sin tope.

Vital: 20% martes y domingos, tope $10.000.

DIA%: 20% los lunes, tope $8.000.

Toledo: 20% miércoles, sábados y domingos sin tope.

Supermercados bonaerenses: 15% martes y miércoles, tope $6.000.