Sindicatos y organizaciones sociales de Zona Norte convocan a Mesa de Coordinación Obrera frente a la Reforma Laboral

Diversos sindicatos, comisiones internas y organizaciones sociales de la Zona Norte lanzaron una convocatoria para constituir una Mesa de Coordinación Obrera frente al avance de la Reforma Laboral y Previsional impulsada por el Gobierno. La reunión se realizará el próximo 6 de diciembre.

En un comunicado difundido por los convocantes, se advierte que “las grandes empresas y el gobierno aprovechan el triunfo electoral de Milei para pasar a la ofensiva con una Reforma Laboral que destroce derechos ganados en años de lucha”. Según el texto, la ofensiva cuestiona indemnizaciones, jornada laboral, convenios colectivos, derecho a huelga y otros derechos adquiridos.

El comunicado también señala que los salarios “fueron prácticamente congelados durante meses, perdiendo con la inflación y con miles de despidos”, mientras que sectores amplios de trabajadores desempeñan tareas sin convenio ni representación sindical. Además, remarcan que la docencia enfrenta “bajos salarios, faltas injustificadas y descuentos por día de paro”, en referencia a medidas de la provincia.

Pese al avance del Gobierno, las organizaciones destacan la resistencia sostenida en la región. Mencionan la lucha de trabajadores de Ilva, los paros impulsados por SUTEBA Tigre y la Multicolor, la pelea de los despedidos de Georgalos, los conflictos en Fate y Bedtime, las acciones en el Frigorífico Rioplatense y la resistencia de trabajadores del INTI. “Ahí están los ejemplos del Garrahan y de Aceiteros mostrándonos el camino para conseguir triunfos”.

El comunicado critica con dureza la inacción de sectores gremiales tradicionales: “la dirigencia sindical burocrática miraba para otro lado o jugaba en la rosca e internas del peronismo, en vez de organizar la fuerza para enfrentar los ataques”. Ante la profundización de reformas y el apoyo de gobernadores al Gobierno, sostienen que “no podemos pelear más divididos. Necesitamos unir y coordinar las luchas”.

En ese marco, destacan que en la Zona Norte ya se construyen “espacios e instancias unitarias, reuniones de solidaridad y acciones comunes” entre diversos sectores. La convocatoria del 6 de diciembre apunta a consolidar esa articulación.

Convocantes y adhesiones

Entre los principales impulsores se encuentra SUTEBA Tigre, que convoca “por mandato votado en su Cuerpo de Delegadxs”. También participan la Comisión Interna de Linde Pacheco, la asamblea de Madygraf bajo control obrero, la Comisión Interna de Bed Time, Lustramax, Jumbo Pilar y delegados del Frigorífico Rioplatense. Se suman delegados de la Línea 60, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, representantes de CICOP Tigre y su Secretaría de Género, trabajadores despedidos de Georgalos y ATEM-SECCO, delegados de Finning CAT-UOM, congresales de la Lista Bordó de la Alimentación de Mondeléz y Georgalos, la Junta Interna de ATE-NA SA–Atucha, la Junta Interna de Educación ATE Tigre, y agrupaciones de izquierda clasista y sindicalismo combativo, como Lista Roja y Granate del SUTNA, Lista Granate del INTI, FAR–Frente Arde Rojo, MAC, PTS-FITU, ANCLA-MST-FITU, FOL, VOS–COR CI y Marabunta.

También respaldan la convocatoria la Comisión Interna de Mondeléz Pacheco, la Biblioteca Popular Antifascista-Campana, el Bachillerato Popular Raíces, el Bachillerato Popular 19 de Diciembre y el Colectivo Informativo Karne de Máquina.

El comunicado concluye que es necesaria una coordinación permanente “de todos los sectores obreros que luchan y resisten la embestida”, con acciones comunes “concertadas en instancias democráticas en las que se promueva el protagonismo de las y los trabajadores”. La cita final subraya que la Mesa de Coordinación Obrera de Zona Norte será el espacio desde donde “organicemos unitariamente las fuerzas contra la reforma laboral y los ataques en curso”.