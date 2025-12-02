San Isidro reinauguró su Escuela de Boxeo y homenajeó a la Locomotora Oliveras

El Municipio de San Isidro reinauguró la Escuela de Boxeo del Campo Nº1 de Beccar, con exhibiciones, un reconocimiento a deportistas y un emotivo homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras.

Con una jornada que reunió a vecinos, deportistas y referentes del deporte, el Municipio de San Isidro reinauguró su Escuela de Boxeo en el gimnasio renovado del Campo Nº1 de Beccar, donde también se realizó un homenaje a la trayectoria de Alejandra “Locomotora” Oliveras.

Durante el evento, los alumnos de la escuela presentaron exhibiciones de boxeo que mostraron el trabajo, la disciplina y el crecimiento del espacio. Además, se entregó un reconocimiento especial a los campeones presentes.

El intendente Ramón Lanús destacó el desarrollo del proyecto y expresó: “Hace solo un año lanzábamos este proyecto con un objetivo claro: hacer que el boxeo vuelva a ocupar el lugar que merece como deporte sano y formativo; y ver hoy cómo creció en tan poco tiempo, es la mejor prueba que valió la pena. Vamos a seguir trabajando para que San Isidro sea un ejemplo de cómo el deporte funciona como herramienta de transformación social, capaz de desplazar malos hábitos por una vida más sana”.

La Escuela Municipal de Boxeo ya cuenta con 222 vecinos que practican la disciplina. Las mejoras realizadas en el gimnasio ubicado en Intendente Neyer 1220, Beccar, incluyeron trabajos de pintura, electricidad, colocación de un piso de alto impacto, renovación del techo, aislante térmico, aire acondicionado y nuevos baños y vestuarios.

Durante la reinauguración, se revivió el histórico momento del título mundial obtenido por Oliveras en 2006, con el relato en vivo de Guillermo Favale, y se proyectó un video homenaje a la boxeadora. Bajo el lema “reconozcamos y valoremos a nuestros atletas en vida”, se realizó un reconocimiento especial a los campeones presentes.

Como cierre de la jornada, los alumnos de la Escuela Municipal llevaron adelante nuevas exhibiciones de boxeo.