Diputados electos de Fuerza Patria juraron en la Cámara de Diputados bonaerense

En una sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, los diputados electos por Fuerza Patria en los comicios del 7 de septiembre prestaron juramento. Durante el encuentro también se definieron las nuevas autoridades del cuerpo.

Por la Sección Electoral Capital, juraron Ariel Archanco, Lucía Iañez y Juan Martín “Tachu” Malpelli.

En la Segunda Sección Electoral hicieron lo propio Diego Nanni, Evelyn Flores Yanz, Carlos Puglelli y Cintia Verónica Romero.

Por la Tercera Sección Electoral prestaron juramento Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Ayelén Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone, José Renaldo Galván, Romina Barreiro y Roberto Vázquez.

Finalmente, por la Sexta Sección Electoral asumieron Enrique Alejandro Dichiara, Maite Alvado, Esteban Acerbo y Sofía Vannelli.

La Cámara definió además sus autoridades. Por unanimidad, Alejandro Dichiara fue elegido presidente del cuerpo. En su mensaje de asunción, destacó que “el peronismo buscará todos los consensos posibles para hacer efectiva la Ley de Financiamiento que necesitan las y los bonaerenses”.

Asimismo, Alexis Guerrera fue designado vicepresidente primero, mientras que las vicepresidencias segunda, tercera y cuarta quedaron a cargo de Agustín Forchieri, Juanes Osaba y Mariano Cascallares, respectivamente.