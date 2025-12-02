Cierre de Color Living en Pacheco: 40 despidos, conflicto sindical y fuerte crisis del sector maderero

La empresa Color Living cerró su planta de Pacheco y despidió sin aviso previo a 40 trabajadores. Hubo tensión con el sindicato, cuestionamientos por las indemnizaciones y una audiencia clave en el Ministerio de Trabajo.

La baja demanda, la preferencia por productos importados y un escenario de crisis profunda en el sector maderero llevaron al cierre de la planta de Color Living en Pacheco, partido de Tigre, donde más de 40 empleados quedaron sin trabajo sin aviso previo.

Aunque la empresa sostuvo que la caída del consumo y la presión de las importaciones volvieron inviable la operación, desde el gremio aseguran que en la planta la actividad se mantenía con normalidad. Según explicó Diego Taborda, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de la Madera de Zona Norte, la decisión habría sido intempestiva: “cerrar la persiana y negociar desde afuera con los obreros, jugando con sus necesidades ya que es fin de año”.

Los trabajadores fueron desvinculados “de un día para otro”. Taborda señaló que la firma había intentado meses atrás solicitar un proceso preventivo de crisis, pero el trámite no prosperó.

En los telegramas enviados, la empresa justificó las desvinculaciones mediante el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece el pago del 50% de la indemnización en casos de fuerza mayor. Sin embargo, durante la audiencia realizada el jueves en la sede tigrense del Ministerio de Trabajo bonaerense, Color Living ofreció abonar el 100% de las indemnizaciones en 18 cuotas, lo que generó rechazo entre los delegados y los operarios que se manifestaron en el lugar.

“Que vengan con algo serio si quieren negociar. Si no, el Ministerio va a dictar la conciliación obligatoria”, afirmó Taborda. La próxima audiencia quedó fijada para el martes a las 10 hs, aunque el dirigente advirtió que la reincorporación no parece factible.

La planta de Pacheco, ubicada en Beethoven 624, funcionó durante cuatro décadas y era clave para la producción mueblera del Gran Buenos Aires. Allí operaban carpinteros, tapiceros y personal de costura y corte, quienes trabajaron con actividad normal hasta el último día.

El cierre ocurre en un contexto de fuerte contracción del sector maderero en zona norte, donde cerca de 400 establecimientos —entre aserraderos, carpinterías y mueblerías— emplean entre 2.300 y 2.600 trabajadores. Desde el sindicato advierten que la actividad en mueblerías es prácticamente nula y describen un escenario de suspensiones encubiertas, reducciones de personal del 30 al 40%, retiros voluntarios y cierres repentinos.

La decisión de Color Living se suma a otros casos recientes, como la planta de Whirlpool en Pilar, que dejó 220 despedidos apenas un día antes.