Accidente en la General Paz: cinco autos chocaron y un hombre murió al descender del vehículo

Un choque múltiple en la General Paz, a la altura de la Terminal de Ómnibus de Liniers, dejó como saldo la muerte de un conductor que descendió de su vehículo y fue atropellado segundos después. Hubo un amplio operativo policial, Bomberos y SAME.

En la madrugada de este martes se registró un choque múltiple en la General Paz, a la altura de la Terminal de Ómnibus de Liniers, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. El siniestro involucró a cinco autos y derivó en un fuerte operativo de emergencia.

Según indicaron fuentes policiales, uno de los conductores descendió de su vehículo para revisar los daños provocados por el impacto. En ese momento fue atropellado y murió en el acto.

Al lugar llegaron efectivos de la Comisaría Vecinal 9B de la Policía de la Ciudad, junto a dotaciones de Bomberos y personal del SAME. Una mujer resultó herida y recibió asistencia en el sitio, sin necesidad de ser trasladada.