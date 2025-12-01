Día de la Virgen Tigre 2025: cronograma de actividades y procesión náutica

El próximo lunes 8 de diciembre, Tigre celebra la 76° edición del Día de la Virgen con un cronograma que incluye misa, procesión terrestre y náutica, y la bendición en el Monumento al Remero.

El Municipio de Tigre invita a vecinos y vecinas a participar de la 76° edición del Día de la Virgen, que se celebrará el próximo lunes 8 de diciembre con un completo cronograma de actividades religiosas y comunitarias.

Las actividades comenzarán a las 18 hs en la Parroquia Inmaculada Concepción (Av. Liniers 1560, Tigre), donde se realizará la primera parte del encuentro y se dará inicio a la procesión hacia Paseo Victorica.

A las 19 hs, se celebrará la Santa Misa en el Monumento al Remero, continuando a las 20 hs con la tradicional Procesión Náutica, que partirá desde el Puerto de Frutos hasta el Museo de Arte Tigre.

La jornada finalizará con el acto central y la bendición a las 21 hs en Paseo Victorica, consolidando una celebración que combina tradición religiosa y participación comunitaria.

El evento, que ya es un clásico en la ciudad, invita a toda la comunidad a disfrutar de esta festividad emblemática y a compartir un encuentro que integra fe, cultura y espacios públicos de Tigre.