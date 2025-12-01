Eduardo Costantini presentó el futuro de Nordelta en su 25 aniversario

En el festejo por los 25 años de Nordelta, Eduardo Costantini adelantó los próximos desarrollos, que incluyen un centro urbano, proyectos residenciales, universidades y un ecosistema tecnológico.

En el festejo por los 25 años de Nordelta, el empresario Eduardo Costantini adelantó nuevas inversiones y proyectos que transformarán el megaemprendimiento de más de 1600 hectáreas en la zona norte. Con más de US$8000 millones invertidos hasta la fecha, Costantini estima que restan US$1500 millones por desarrollar, especialmente en las 50 hectáreas que formarán el centro urbano del proyecto.

“Es lo que le faltaba: la parte urbana para crear comunidad”, afirmó el empresario durante un mano a mano con periodistas. Al referirse al contexto argentino, señaló: “Uno no regula la macro pero sí la velocidad del desarrollo. El país está mejor que hace tres meses atrás”.

El plan contempla el desarrollo de 500.000 metros cuadrados que incluirán proyectos residenciales, oficinas, retail, restaurantes, boutiques, galerías de arte y casas de diseño. Actualmente, viven 50.000 personas en Nordelta, cifra que se estima alcanzará los 80.000 una vez finalizadas todas las etapas. Las nuevas construcciones ofrecerán departamentos para estudiantes y emprendimientos destinados a la tercera edad.

La educación como eje central

Costantini destacó la importancia de la educación en la nueva etapa del proyecto. Hoy funcionan cinco colegios con más de 6000 alumnos y se prevé la llegada de universidades como UCA, Austral y Di Tella. El empresario también resaltó la creación de Areabeta Nordelta, un distrito educativo y tecnológico que se inaugurará en marzo de 2026 y servirá como hub de innovación, conectando emprendedores, empresas y universidades. “Buscamos que convoque a jóvenes como inyección de energía, química y sinergia para nuevos emprendimientos”. Además, las clases en el campus de la Universidad de San Andrés comenzarán a principio de 2026.

Próximos pasos del desarrollo

El empresario señaló que aún quedan entre 200.000 y 300.000 metros cuadrados para desarrollar, especialmente en la zona cercana a la estación de servicio de Bancalari, donde se avanza en la construcción de una estación de tren. “Faltarán unos 15 años para que todo se termine de habitar”, explicó, y destacó que la estrategia por etapas evita la canibalización de barrios y emprendimientos.

En 25 años, Nordelta desarrolló 30 barrios, de los cuales 28 están entregados, se vendieron más de 6500 lotes y se construyeron más de 4900 casas y 7000 departamentos. Costantini reconoció un error en la planificación: “Nos equivocamos con los tiempos. En nuestro plan original preveíamos un crecimiento más rápido”.

Reglas, naturaleza y sostenibilidad

El empresario también resaltó la importancia de mantener normas desde el inicio: “Dijimos que no construiríamos torres, ni que pondríamos carteles de publicidad en el corredor troncal y así fue”. Además, junto a su mujer Elina, trabaja en un hospital para mascotas y un centro de recuperación de fauna local, incluyendo carpinchos. “Queremos lograr un ecosistema de equilibrio”, señaló.

El homenaje y la historia del proyecto

Durante el evento, se proyectó un video que recorrió los hitos más importantes de Nordelta: desde los primeros planos conceptuales hasta la llegada de las primeras familias y la consolidación de la vida comunitaria. Costantini narró la historia en primera persona, mostrando la evolución del megaemprendimiento.

Finalmente, se realizó un homenaje a Giuliano Astolfoni, cofundador del proyecto, descubriendo una placa en su memoria. La plaza central de Nordelta se llamará Parque Giuliano Astolfoni como reconocimiento a su visión y compromiso en la concepción del modelo urbano.