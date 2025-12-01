ANSES aplicará un incremento en diciembre y pagará bono y medio aguinaldo

ANSES informó que en diciembre jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 2,34%, según la fórmula de movilidad. Se suma un bono de $70.000 y el medio aguinaldo para haberes mínimos.

ANSES confirmó que en diciembre 2025 habrá un aumento del 2,34% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, aplicado según la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de octubre informado por el INDEC. Además, los titulares de haberes mínimos recibirán un bono de $70.000 y el medio aguinaldo.

Según informó el organismo, los jubilados y pensionados con haberes mínimos percibirán un total de $581.319,39, integrado por $340.879,59 de haber mínimo con aumento, $70.000 de bono y $170.439,80 correspondientes al medio aguinaldo.

En el caso de quienes superan el haber mínimo, el bono será proporcional hasta alcanzar la misma suma final.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $479.055,51, compuesta por $272.703,67 de haber con aumento, $70.000 de bono y $136.351,84 del medio aguinaldo.

Para las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, el monto total ascenderá a $427.923,57, integrado por $238.615,71 del haber con aumento, $70.000 de bono y $119.307,86 del medio aguinaldo.

Las asignaciones también recibirán incrementos. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $122.492, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad subirá a $398.853. En tanto, la Asignación Familiar por Hijo será de $61.252 para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas previstas en el calendario habitual del organismo.