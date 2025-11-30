Juan Andreotti anunció cuáles son las 7 escuelas de San Fernando que serán renovadas durante el verano

El Intendente Juan Andreotti confirmó que el Municipio renovará siete instituciones educativas durante el receso de verano, en el marco del Programa Municipal Ayuda a Escuelas Provinciales.

El Intendente de San Fernando, Juan Andreotti, informó que el Municipio renovará siete instituciones educativas durante el receso de verano, en el marco del Programa Municipal Ayuda a Escuelas Provinciales. Según explicó, estas obras permitirán que los estudiantes comiencen el ciclo lectivo 2026 en edificios completamente mejorados.

Los trabajos se llevarán adelante en la Primaria N°8, Secundaria N°21 y CENS N°452 (Junín 1412); en la Primaria N°3, Secundaria N°14 y EPA N°708 (Darragueira 2277); y en la Escuela Especial N°503 (Lavalle 652).

Durante una recorrida por la EPN°8, Andreotti comunicó la noticia a los estudiantes y señaló: “Seguimos con este proyecto, trabajando para seguir mejorando todos los establecimientos. El año próximo tendremos muchas obras importantes, como la nueva sede de la Universidad del Delta, el Parque Industrial que va a generar más trabajo; las Viviendas que reactivamos; y muchas más para seguir renovando los sueños de nuestras familias”.

El Intendente estuvo acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien destacó el valor del programa: “Otro año más de la felicidad de invertir en educación, que es lo primordial. Estamos muy contentos de que nuestros alumnos puedan estudiar en un lugar mucho más agradable. Es un programa que realizamos con muchísimo cariño, en conjunto con los directivos que siempre ponen muy buena voluntad, y los trabajadores municipales que lo hacen con amor porque saben que es para los más chicos”.