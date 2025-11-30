edición 7945 - visitas hoy 655

Tigre

El Municipio de Tigre realizó una nueva Maratón Acuática en Tigre para fortalecer vínculos entre adultos mayores

Maratón acuática para adultos mayores en Tigre
El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva edición de la Maratón Acuática en el Polideportivo Manuel Belgrano de El Talar, donde adultos mayores participaron de una jornada deportiva y recreativa destinada a fortalecer el vínculo comunitario.

En El Talar, el Municipio de Tigre llevó adelante una nueva edición de la Maratón Acuática en Tigre, un encuentro destinado a fortalecer los vínculos comunitarios entre vecinos y vecinas de la Tercera Edad.


La actividad se desarrolló en el Polideportivo Manuel Belgrano, con la participación de una gran cantidad de adultos mayores que concurren a los espacios deportivos municipales.


Autoridades del Poder Ejecutivo comunal acompañaron a la comunidad durante la jornada, que contó con la guía de profesores municipales a cargo de la propuesta deportiva.


Tras la actividad física, los presentes compartieron una merienda con el objetivo de seguir promoviendo la integración social y el desarrollo comunitario entre los adultos mayores del distrito.

Julio Zamora acompañó la 8va jornada científica de Atención Primaria de Salud en Tigre
Juan Andreotti anunció cuáles son las 7 escuelas de San Fernando que serán renovadas durante el verano
Más de 140 mil bonaerenses ya recibieron la vacuna contra el dengue tras la ampliación de la campaña
Empieza la inscripción de las Colonias de Verano San Fernando 2026: fechas, sedes y requisitos
Trump Maduro llamada: tensión máxima y acusaciones cruzadas por Venezuela

La comunicación entre Donald Trump y Nicolás Maduro expuso un fuerte quiebre diplomático: el mandatario estadounidense ofreció una salida inmediata a Venezuela, rechazó pedidos de amnistía global y avanzó con medidas como el cierre del espacio aéreo y la catalogación del Cártel de los Soles.

Maniobra imprudente provocó un choque el centro de Tigre