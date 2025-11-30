El Municipio de Tigre realizó una nueva Maratón Acuática en Tigre para fortalecer vínculos entre adultos mayores

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva edición de la Maratón Acuática en el Polideportivo Manuel Belgrano de El Talar, donde adultos mayores participaron de una jornada deportiva y recreativa destinada a fortalecer el vínculo comunitario.

En El Talar, el Municipio de Tigre llevó adelante una nueva edición de la Maratón Acuática en Tigre, un encuentro destinado a fortalecer los vínculos comunitarios entre vecinos y vecinas de la Tercera Edad.

La actividad se desarrolló en el Polideportivo Manuel Belgrano, con la participación de una gran cantidad de adultos mayores que concurren a los espacios deportivos municipales.

Autoridades del Poder Ejecutivo comunal acompañaron a la comunidad durante la jornada, que contó con la guía de profesores municipales a cargo de la propuesta deportiva.

Tras la actividad física, los presentes compartieron una merienda con el objetivo de seguir promoviendo la integración social y el desarrollo comunitario entre los adultos mayores del distrito.