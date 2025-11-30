edición 7944 - visitas hoy 40389

San Fernando

Empieza la inscripción de las Colonias de Verano San Fernando 2026: fechas, sedes y requisitos

Colonias de Verano San Fernando 2026
Con un cronograma dividido por sedes, edades y programas especiales, el Municipio inició la inscripción digital y presencial a las Colonias de Verano San Fernando 2026, que funcionarán del 2 de enero al 13 de febrero.

El Municipio de San Fernando inició la inscripción para las Colonias de Verano 2026, que se podrán tramitar de forma online en www.sanfernando.gob.ar/colonias2026 o de manera presencial en los Polideportivos municipales. La temporada se desarrollará entre el 2 de enero y el 13 de febrero, con actividades en piletas, deportes y propuestas recreativas al aire libre.


El proceso de inscripción se organiza en tres fechas según la sede y las edades permitidas.


Fechas por Polideportivo


Desde el lunes 1/12
Polis N°1, 2 y 3: niñas, niños y jóvenes de 3 a 17 años.
Personas con discapacidad: inscripción solo presencial en el Poli N°8, de lunes a jueves.


Desde el miércoles 3/12
Polis N°5 y N°6: niñas, niños y jóvenes de 3 a 17 años.
Poli N°4: personas mayores de 60 años.


Desde el viernes 5/12
Polis N°7, 8 y 9: niñas, niños y jóvenes de 3 a 17 años.


Requisitos


Es indispensable contar con domicilio en San Fernando registrado en el DNI.
En niñas y niños, se exige que no utilicen pañales.


Validación tras la inscripción online


Luego de completar el formulario, cada persona inscripta dispone de cinco días hábiles para presentarse en el Polideportivo elegido con el DNI original y abonar la colonia para validar la inscripción.


Colonia para Personas Mayores


La inscripción puede realizarse online o de forma presencial en el Nuevo Polideportivo N°4 (Miguel Cané y Paraná). Las actividades se desarrollan en el Poli N°3.
Consultas: 1132754480 (de 8 a 17 horas).


Colonia para Personas con Discapacidad


Las actividades se llevan a cabo en el Polideportivo N°3 (9 de Julio y el Río).
Inscripción presencial solo en el Poli N°8 (French 1500), de lunes a jueves de 10 a 15 y de 17 a 19.
Requisitos: DNI del inscripto y del adulto responsable, con domicilio en San Fernando; Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.


Consultas:
Mail: apcdsanfer@gmail.com
Tel / WhatsApp: 1136975386


Consultas en los Polideportivos


Polideportivo N°1
Dirección: French 2650
Teléfono: 4580-5684
Mail: poli1inscripcion@gmail.com
Instagram: @polideportivo1sanfer


Polideportivo N°2
Dirección: Ruta 202 y Pueyrredón
Teléfono: 4575-3443
Mail: poli2sanfer@hotmail.com
Instagram: @polideportivo_2


Polideportivo N°3
Dirección: 9 de Julio y Río Luján
Teléfono: 4744-5214
Mail: polideportivo3sanfer@hotmail.com
Instagram: @polideportivo3


Polideportivo N°4 (Personas Mayores)
Dirección: Miguel Cané y Paraná
Teléfono: 1132754480
Mail: poli4sanfer@hotmail.com
Instagram: @adultosmayoressanfdomunicipio


Polideportivo N°5
Dirección: Guatemala 3059
Teléfono: 4519-9316
Mail: polideportivo5sanfer@hotmail.com
Instagram: @polideportivo5


Polideportivo N°6
Dirección: Avellaneda 4848
Teléfono: 4519-9380
Mail: polideportivo6sanfer@outlook.com
Instagram: @Poli6sanfer


Polideportivo N°7
Dirección: Int. Arnoldi y Alvear
Teléfono: 4506-3698
Mail: poli7adm@outlook.com
Instagram: @poli_7_sanfer


Polideportivo N°8
Dirección: French y Chacabuco
Teléfono: 4589-9673
Mail: polideportivo8sanfer@hotmail.com
Instagram: @polideportivo8


Polideportivo N°9
Dirección: Serrano y Ruta 202
Teléfono: 5245-6261
Email para turnos: polideportivo9adm@gmail.com
Instagram: @polideportivo9

