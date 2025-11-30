Empieza la inscripción de las Colonias de Verano San Fernando 2026: fechas, sedes y requisitos

El Municipio de San Fernando inició la inscripción para las Colonias de Verano 2026, que se podrán tramitar de forma online en www.sanfernando.gob.ar/colonias2026 o de manera presencial en los Polideportivos municipales. La temporada se desarrollará entre el 2 de enero y el 13 de febrero, con actividades en piletas, deportes y propuestas recreativas al aire libre.
El proceso de inscripción se organiza en tres fechas según la sede y las edades permitidas.
Fechas por Polideportivo
Desde el lunes 1/12
Polis N°1, 2 y 3: niñas, niños y jóvenes de 3 a 17 años.
Personas con discapacidad: inscripción solo presencial en el Poli N°8, de lunes a jueves.
Desde el miércoles 3/12
Polis N°5 y N°6: niñas, niños y jóvenes de 3 a 17 años.
Poli N°4: personas mayores de 60 años.
Desde el viernes 5/12
Polis N°7, 8 y 9: niñas, niños y jóvenes de 3 a 17 años.
Requisitos
Es indispensable contar con domicilio en San Fernando registrado en el DNI.
En niñas y niños, se exige que no utilicen pañales.
Validación tras la inscripción online
Luego de completar el formulario, cada persona inscripta dispone de cinco días hábiles para presentarse en el Polideportivo elegido con el DNI original y abonar la colonia para validar la inscripción.
Colonia para Personas Mayores
La inscripción puede realizarse online o de forma presencial en el Nuevo Polideportivo N°4 (Miguel Cané y Paraná). Las actividades se desarrollan en el Poli N°3.
Consultas: 1132754480 (de 8 a 17 horas).
Colonia para Personas con Discapacidad
Las actividades se llevan a cabo en el Polideportivo N°3 (9 de Julio y el Río).
Inscripción presencial solo en el Poli N°8 (French 1500), de lunes a jueves de 10 a 15 y de 17 a 19.
Requisitos: DNI del inscripto y del adulto responsable, con domicilio en San Fernando; Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Consultas:
Mail: apcdsanfer@gmail.com
Tel / WhatsApp: 1136975386
Consultas en los Polideportivos
Polideportivo N°1
Dirección: French 2650
Teléfono: 4580-5684
Mail: poli1inscripcion@gmail.com
Instagram: @polideportivo1sanfer
Polideportivo N°2
Dirección: Ruta 202 y Pueyrredón
Teléfono: 4575-3443
Mail: poli2sanfer@hotmail.com
Instagram: @polideportivo_2
Polideportivo N°3
Dirección: 9 de Julio y Río Luján
Teléfono: 4744-5214
Mail: polideportivo3sanfer@hotmail.com
Instagram: @polideportivo3
Polideportivo N°4 (Personas Mayores)
Dirección: Miguel Cané y Paraná
Teléfono: 1132754480
Mail: poli4sanfer@hotmail.com
Instagram: @adultosmayoressanfdomunicipio
Polideportivo N°5
Dirección: Guatemala 3059
Teléfono: 4519-9316
Mail: polideportivo5sanfer@hotmail.com
Instagram: @polideportivo5
Polideportivo N°6
Dirección: Avellaneda 4848
Teléfono: 4519-9380
Mail: polideportivo6sanfer@outlook.com
Instagram: @Poli6sanfer
Polideportivo N°7
Dirección: Int. Arnoldi y Alvear
Teléfono: 4506-3698
Mail: poli7adm@outlook.com
Instagram: @poli_7_sanfer
Polideportivo N°8
Dirección: French y Chacabuco
Teléfono: 4589-9673
Mail: polideportivo8sanfer@hotmail.com
Instagram: @polideportivo8
Polideportivo N°9
Dirección: Serrano y Ruta 202
Teléfono: 5245-6261
Email para turnos: polideportivo9adm@gmail.com
Instagram: @polideportivo9