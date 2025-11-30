Trump Maduro llamada: tensión máxima y acusaciones cruzadas por Venezuela

La comunicación entre Donald Trump y Nicolás Maduro expuso un fuerte quiebre diplomático: el mandatario estadounidense ofreció una salida inmediata a Venezuela, rechazó pedidos de amnistía global y avanzó con medidas como el cierre del espacio aéreo y la catalogación del Cártel de los Soles.

La conversación entre Donald Trump y Nicolás Maduro terminó en un fuerte quiebre diplomático. Según medios como The New York Post, Miami Herald y The New York Times, el mandatario estadounidense le dijo al líder venezolano que “solo podría salvarse él y su familia si abandonaban Venezuela de inmediato”. Trump rechazó los pedidos de amnistía global y de mantener control sobre las Fuerzas Armadas, y la llamada se rompió tras la negativa de Washington.

La periodista Fernanda Cornejo explicó en C5N que el diálogo ocurrió “el fin de semana pasado”, cuando Trump ofreció una salida “entre comillas, pacífica” antes de un eventual ataque. En paralelo, recordó que existen recompensas sobre Maduro y su número dos, Diosdado Cabello, y que la oferta de Estados Unidos solo incluía al círculo íntimo del presidente venezolano.

Durante esa misma semana se produjeron señales que mostraron la negativa venezolana. Una de ellas fue la decisión de Estados Unidos de catalogar al Cártel de los Soles como organización terrorista, algo que —según la periodista— no coincide con los informes de la DEA de 2024, donde “jamás se dijo que el cártel tenía que ver con narcotráfico”.

En medio de este escenario, se sumó el pedido de cierre del espacio aéreo venezolano, solicitado por María Corina Machado a la Casa Blanca. En la aplicación Fly Radar, se observó que el cielo venezolano aparecía casi vacío y con la mayoría de los vuelos desplazados hacia Colombia.

Cornejo subrayó que esta medida forma parte de una escalada que incluye la presencia del portaaviones más grande del mundo frente a las costas venezolanas. Indicó que existen “amenazas constantes” y que incluso se hablaba de un posible ataque en territorio venezolano, algo que finalmente no ocurrió.

Respecto del Cártel de los Soles, señaló que no funciona como organizaciones como el Cártel de Sinaloa, sino que se trata de una figura política utilizada como argumento mediático. Según dijo, Trump buscó instalar la idea de que Maduro lideraba una estructura narco, pese a que los propios informes estadounidenses no vinculaban a Venezuela con un tráfico significativo de drogas.

La periodista también mencionó la falta de transparencia en los episodios de embarcaciones hundidas frente a las costas, que dejaron más de 70 muertos. Según relató, “Gustavo Petro denunció que no se respetó el debido proceso” y que las víctimas eran pescadores colombianos sin vínculo probado con delitos.

En cuanto a la respuesta internacional, Cornejo afirmó que el presidente de Brasil, Lula da Silva, ofreció mediar como garante neutral del conflicto. También intervino la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, aunque con una relación más compleja con Estados Unidos debido al conflicto del fentanilo.

Por último, la periodista destacó que Trump deberá explicar por qué desplegó “un cuarto de la flota de los Estados Unidos” en el Caribe sin una amenaza directa. Según relató, cuando se le preguntó por qué tenía un portaaviones frente a Venezuela, Trump respondió: “Tengo que tenerlo estacionado en algún lugar del mundo”.