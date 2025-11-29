edición 7943 - visitas hoy 28147

Policiales / Tigre

Graves disturbios en la plaza de El Talar durante los festejos del UUD

Una multitud de estudiantes celebró el Último Último Día en distintos puntos de Tigre, pero los disturbios estallaron en El Talar, donde se registraron agresiones, botellazos, ocho jóvenes asistidos y cuatro detenidos.

Los festejos del Último Último Día (UUD) se desarrollaron en varios puntos del distrito sin mayores complicaciones, pero en El Talar derivaron en graves disturbios que incluyeron golpes, corridas, botellazos arrojados al aire, ocho jóvenes internados  por intoxicación o lesiones leves y cuatro detenidos por portación de armas blancas y agresiones.


Según fuentes municipales y policiales, los eventos comenzaron por la mañana en distintos sectores: en Tigre Centro, en el playón de la estación TBA, y en la plaza central de Benavídez, donde no se registraron incidentes. En tanto, grupos de estudiantes de Troncos, General Pacheco y El Talar se concentraron primero en la plaza central de Pacheco y luego avanzaron por avenida Hipólito Yrigoyen hasta la plaza de El Talar, donde se desencadenaron los hechos violentos.


La concentración en El Talar — ubicada sobre la calle 197 entre Chile y Pasteur — se tornó caótica cuando una discusión entre grupos de egresados derivó en agresiones físicas. Testigos señalaron que comenzaron a volar objetos contundentes y botellas, lo que generó corridas y tensión en toda la zona.


Asistencia médica y dispersión


Desde el municipio informaron a elcomercioonline que Personal del COT, el Comando Patrulla y agentes de Tránsito montaron un rápido operativo para dispersar a los jóvenes y ordenar el tránsito. Durante la intervención, ocho adolescentes fueron trasladados por intoxicación alcohólica o lesiones leves, aunque todos permanecían fuera de peligro.


En paralelo, una ambulancia derivó desde El Talar a dos estudiantes al Hospital de Pacheco con síntomas de intoxicación y escoriaciones. Más tarde, otros dos ingresaron al Hospital de Don Torcuato, también por consumo de alcohol.


Detenidos y arma blanca incautada


Cuatro jóvenes fueron aprehendidos por agresiones y por portar armas blancas. Entre ellos, un menor al que se le secuestró un cuchillo tipo arma blanca, señalado por otros presentes como uno de los participantes en los enfrentamientos.


Fuentes de la investigación desmintieron rotundamente las versiones de la existencia de fallecidos que circuló en redes sociales.


La causa quedó a cargo de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, que continuará con las actuaciones correspondientes.

