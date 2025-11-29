Una joven influencer fue brutalmente golpeada a la salida de un boliche en El Talar

Una joven de 18 años denunció que fue atacada por un grupo de cinco mujeres a la salida del boliche Tropitango, en El Talar. La reconocieron por sus videos de TikTok y la golpearon salvajemente. Todas las agresoras fueron identificadas.

Abril Barrozo, una joven de 18 años, denunció que fue atacada brutalmente por un grupo de cinco mujeres a la salida del boliche Tropitango, ubicado en la localidad bonaerense de El Talar de Pacheco, partido de Tigre. Según relató, la agresión comenzó luego de que una de las chicas la reconociera por sus videos en redes sociales.

De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió a poco más de una cuadra del local bailable, situado en la colectora Este de Panamericana, entre Paraguay y Gelly y Obes. La denuncia fue radicada en la Comisaría 6ª de Tigre y la causa quedó en manos de la UFI de El Talar.

La víctima sostuvo que existía un conflicto previo con el grupo de agresoras. Según el escrito oficial, fue amenazada y agredida “porque ella realiza videos para la red social TikTok”.

En declaraciones televisivas, Abril describió el ataque: “Desde que salí, me estaban diciendo cosas estas chicas. Me decían que yo me hacía la TikToker, la influencer, que me hacía la linda. Me caí, me desmayé. Empecé a ver todo borroso y me siguieron pegando. Traté de salir corriendo pero me agarraron otra vez”.

La joven afirmó que las agresoras intentaron golpearla con una botella: “Quiero que vayan presas porque me quisieron romper una botella en la cabeza, pero no pudieron. En los videos se escucha que me decían ‘te vamos a matar’”. Finalmente, logró retirarse con ayuda de un conocido que pasó por la zona en auto.

Las cinco mujeres fueron identificadas y notificadas por el delito de lesiones. Todas residentes del partido de Pilar.