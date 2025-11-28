Los Huerteros: 130 vecinos completaron el curso de huerta agroecológica en San Isidro

El intendente Ramón Lanús encabezó la entrega de diplomas a 130 vecinos que completaron el programa municipal Los Huerteros, una iniciativa de inclusión laboral mediante huertas agroecológicas que celebra diez años de trabajo comunitario.

El programa municipal Los Huerteros, referente en inclusión laboral y producción agroecológica en San Isidro, celebró su décimo aniversario con la entrega de diplomas a 130 nuevos egresados. El acto estuvo encabezado por el intendente Ramón Lanús, quien destacó la importancia del proyecto para la integración social y el desarrollo personal de sus participantes.

“Este es el San Isidro por el que, con mi equipo, queremos seguir trabajando incansablemente: un San Isidro que trabaja por la dignidad de cada persona para lograr una sociedad más integrada, una ciudad donde no haya tantas diferencias y donde nadie quede atrás”, expresó Lanús durante la ceremonia.

Los Huerteros es una iniciativa municipal que impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad mediante la formación en huertas agroecológicas. El programa permite que los participantes generen ingresos a través de la venta de bolsones de vegetales, plantines, productos elaborados en cocina, así como servicios de diseño y mantenimiento de huertas, capacitaciones y charlas educativas.

El curso anual, gratuito y abierto, reúne a personas con y sin discapacidad en un espacio de convivencia que ofrece formación en ciclo de huerta, diseño, cosecha, compostaje y mejoramiento de tierras, entre otros contenidos. Este año, 130 vecinos completaron la capacitación.

Actualmente, el programa cuenta con cuatro sedes: la Huerta Escuela en el vivero del Hipódromo de San Isidro; la Huerta Modelo en Puerto Libre (Bajo de Martínez); la Huerta Productiva en el Vivero Municipal, que duplicó su superficie en 2024; y la Huerta Comunitaria en el Instituto Román Rosell, creada en 2024 y ampliada en 2025. En el vivero también funciona la Cocina de Los Huerteros, donde se elaboran mermeladas, conservas, chutneys y aromáticas deshidratadas.

La comunidad que sostiene el programa involucra a más de 1700 personas por año, con actividades que incluyen prácticas de instituciones de discapacidad, continuidad de aprendizaje para egresados, autoempleo y visitas escolares donde los niños aprenden directamente de los participantes.

En 2024, Los Huerteros obtuvo reconocimiento internacional al recibir dos primeros premios del certamen Acciones Positivas de la Cámara Suizo-Argentina de Comercio, en las categorías “Organismos Públicos, Universidades y Grandes ONG” y “Equidad, Diversidad e Inclusión”.