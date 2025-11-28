edición 7942 - visitas hoy 19156

San Isidro

Boulogne Corre se reprograma por inclemencias climáticas

El Municipio de San Isidro confirmó que Boulogne Corre no se realizará este domingo debido al alerta por tormentas eléctricas. El evento se reprogramó para marzo de 2026, con fecha exacta a confirmar.

El Municipio de San Isidro anunció la suspensión de Boulogne Corre, prevista para este domingo 30 de noviembre, debido al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional que alerta por tormentas eléctricas en la región. La carrera se reprogramó para marzo de 2026, con fecha exacta a confirmar, priorizando la seguridad de corredores, voluntarios y personal involucrado.


Desde San Isidro Activo, el área de Deportes municipal, explicaron los motivos de la decisión: "Boulogne Corre implica un importante despliegue logístico, de personal y servicios; no podemos exponer a nadie a un riesgo que el clima anuncia con tanta claridad. Sabemos de la ilusión y el esfuerzo de todos los inscriptos, pero estamos convencidos de que cuidarnos también forma parte del deporte".


La organización informó además que la entrega de kits queda suspendida hasta la nueva fecha anunciada. En cuanto se establezca el día exacto de la realización, será comunicado oficialmente a todas las personas inscriptas.

