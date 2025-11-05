edición 7919 - visitas hoy 29145

San Isidro

San Isidro abre la inscripción para la 13ª edición de “Boulogne Corre”

El Municipio de San Isidro habilitará este martes 4 de noviembre las inscripciones online para participar en la tradicional carrera solidaria “Boulogne Corre 2025”, que se realizará el domingo 30 de noviembre. La participación es gratuita y a beneficio de comedores locales.

El Municipio de San Isidro anunció que este martes 4 de noviembre a las 10:00 comenzará la inscripción para la 13ª edición de “Boulogne Corre”, una de las carreras solidarias más convocantes del distrito. La actividad se realizará el domingo 30 de noviembre a las 8:00, con participación gratuita y cupos limitados.


Las inscripciones se realizan exclusivamente de forma digital a través del sitio oficial del municipio. Para registrarte, hacé clic acá.


El evento no se suspenderá por lluvia y tendrá como punto de partida la intersección de avenida Avelino Rolón y Verduga. El recorrido se extenderá por las calles principales de la localidad, con tres modalidades: una competitiva de 8 kilómetros, otra de 4 kilómetros, y una participativa de 1 kilómetro destinada a toda la familia.


En su última edición, más de 5.000 corredores formaron parte de esta propuesta deportiva y solidaria. Este año, la carrera volverá a tener un fin benéfico: se solicita a los participantes llevar un alimento no perecedero que será destinado a comedores y merenderos de Boulogne.

