El auto eléctrico creado por estudiantes de Tigre que sorprendió al país

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió en el Palacio Municipal a estudiantes de 6° año de la Escuela Técnica N°4 de Don Torcuato, quienes lograron el 3° puesto en la carrera Endurance del Proyecto Desafío ECO 2025 de la Fundación YPF, además de posicionar su vehículo entre los siete mejores de un total de 130 equipos de todo el país.

Durante la reunión, el jefe comunal valoró el desempeño del grupo: "Es un orgullo de la comunidad de Tigre saber que estos alumnos y alumnas dieron lo mejor de sí para conseguir este importante premio en la competencia. Consideramos elemental seguir apostando a la educación pública para que puedan tener oficios y poder desarrollarse como personas de bien en la vida".

El Desafío ECO 2025 es una competencia nacional que reúne a escuelas técnicas secundarias para construir prototipos eléctricos a partir de un kit estándar. Allí se evalúan diseño, eficiencia y velocidad, además del trabajo en equipo y el desarrollo de tecnologías sostenibles.

Los alumnos tigrenses compitieron con un vehículo desarrollado junto a Volkswagen, equipado con un banco de baterías de 12 volts, un motor trifásico y una estructura de fibra de vidrio, con el cual alcanzaron el 3° puesto en la prueba de mayor duración del certamen.

El concejal Federico Stachowiak acompañó el encuentro y remarcó el valor del logro: "Estuvimos con un grupo de chicos de la Técnica N°4 Don Torcuato, una institución muy significativa en la localidad que nació en un galponcito y ahora es un ícono en el Municipio. Las escuelas públicas están muy devastadas a raíz de un Gobierno nacional que habla de que prácticamente tendrían que desaparecer. Aquí vemos que la capacidad de llevar adelante políticas de acompañamiento tiene sus frutos".

También participó la subsecretaria de Educación, Adriana Valdez.

Al cierre, los estudiantes expresaron su satisfacción. Tomás Flores, jefe de equipo, afirmó: "Estamos muy felices porque es un orgullo para nosotros que nos reciba el intendente después de todo el esfuerzo que hemos hecho". En tanto, Adrián Ponce destacó: "No podemos creer lo que pudimos conseguir; pero sin dudas que este es el esfuerzo de todo lo que va a venir más adelante".