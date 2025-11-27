Cómo funcionan los nuevos trámites digitales para comercios en Tigre

El Municipio de Tigre incorporó cinco trámites a la plataforma de Habilitaciones Comerciales, que ahora permite gestionar renovaciones, transferencias, bajas de rubro, carga de documentación y la licencia REBA, todo de manera digital.

El Municipio de Tigre amplió los servicios de su plataforma de Habilitaciones Comerciales, que ahora permite realizar de manera online cinco nuevos trámites: renovaciones, transferencias de fondo de comercio, bajas de rubro, carga de documentación en expedientes activos y la gestión de la licencia REBA. Estas incorporaciones apuntan a modernizar la administración pública y acompañar el crecimiento de la actividad económica local.

Además de la habilitación de locales de hasta 200 m², los usuarios pueden efectuar todos estos procesos desde cualquier dispositivo, con mayor comodidad y reducción de tiempos. El sistema reúne en una sola plataforma cada instancia de gestión y centraliza la documentación requerida.

Para iniciar un trámite, el primer paso es registrarse con los datos personales, que se validan automáticamente a través del RENAPER. Una vez dentro del sitio, la persona accede a una botonera con cada opción disponible. Al seleccionar un trámite, se muestran los requisitos necesarios y, si se cuenta con la documentación requerida, se habilita el formulario digital para avanzar con la presentación.

Cada trámite posee su circuito administrativo correspondiente. Una vez enviada la información, el equipo de Habilitaciones Comerciales analiza la documentación y notifica la respuesta mediante el correo electrónico registrado.

La plataforma, lanzada este año, comenzó con la Habilitación Inmediata, que permite iniciar la apertura de locales de hasta 200 m² de forma totalmente digital. Tras cargar y verificar la documentación y efectuar el pago correspondiente, el comerciante recibe una Credencial de Habilitación Digital por correo o WhatsApp. Este documento electrónico incluye un código QR que permite validar su autenticidad y acceder a los datos del titular y del comercio.

Con esta modalidad, los comercios pueden comenzar a operar rápidamente mientras se coordina la inspección final, que incluye la revisión del local y la inspección bromatológica cuando corresponde. El sistema digital facilita seguir el estado del trámite, centraliza los pasos administrativos y agiliza la apertura de nuevos establecimientos.

Para acceder a la plataforma y realizar los trámites disponibles, las personas interesadas pueden ingresar a habilitaciones.tigre.gob.ar.