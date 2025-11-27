edición 7941 - visitas hoy 27896

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Educación Técnica en Tigre: La E.T. N° 5 mostró los proyectos de sus alumnos en su exposición anual

Gisela Zamora, participó de la exposición anual en el marco del Día de la Educación Técnica
La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participó de la exposición anual en el marco del Día de la Educación Técnica. Estudiantes de las orientaciones Electrónica, Maestro Mayor de Obra y Electromecánica presentaron sus proyectos en una jornada abierta a la comunidad de Tigre.

  1.  


El Municipio de Tigre estuvo presente en la muestra anual "ExpoTécnica 2025" en la Escuela Técnica N° 5, evento que se desarrolló en el marco del Día de la Educación Técnica. Autoridades de la gestión local participaron de la exposición donde los estudiantes de las distintas orientaciones compartieron los saberes y las capacidades adquiridas durante el año.


La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, fue la representante de la gestión municipal en la jornada abierta a la comunidad.


Es un orgullo poder contemplar de primera mano el esfuerzo y el compromiso que tienen los estudiantes, que se ve reflejado en esta maravillosa exposición”, expresó Gisela Zamora. La secretaria enfatizó el respaldo político a la formación técnica: “La comunidad educativa cuenta con un Municipio y un intendente como Julio Zamora que pondera en el centro de sus políticas públicas a la educación”.


Como cada año, la escuela abrió sus puertas a la comunidad de Tigre.


Los alumnos de las orientaciones Electrónica, Maestro Mayor de Obra y Electromecánica presentaron circuitos electrónicos, planos, maquetas de instalaciones, entre otros proyectos técnicos desarrollados a lo largo del ciclo lectivo.

Últimas Noticias

Detuvieron en Nordelta al ex abogado de Wanda Nara, acusado de estafar al padre de Montiel y a la hija del ex intendente Posse
Detuvieron en Nordelta al ex abogado de Wanda Nara, acusado de estafar al padre de Montiel y a la hija del ex intendente Posse
Don Torcuato: Con fiesta y muestras, Tigre cerró el año de los 19 polideportivos municipales
Don Torcuato: Con fiesta y muestras, Tigre cerró el año de los 19 polideportivos municipales
Tigre eliminó a Lanús en el Sur y se metió entre los ocho mejores del Torneo Clausura
Tigre eliminó a Lanús en el Sur y se metió entre los ocho mejores del Torneo Clausura
Detuvieron al segundo acusado por el intento de homicidio del chico de 7 años baleado en Ricardo Rojas
Detuvieron al segundo acusado por el intento de homicidio del chico de 7 años baleado en Ricardo Rojas
Whirlpool cerró su planta de Pilar: 220 despidos por caída de ventas y alta importación
Whirlpool cerró su planta de Pilar: 220 despidos por caída de ventas y alta importación
Ramón Lanús destacó el rol de Ojos en Alerta: El sistema suma 21.200 vecinos en San Isidro
Ramón Lanús destacó el rol de Ojos en Alerta: El sistema suma 21.200 vecinos en San Isidro