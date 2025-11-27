Educación Técnica en Tigre: La E.T. N° 5 mostró los proyectos de sus alumnos en su exposición anual







La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participó de la exposición anual en el marco del Día de la Educación Técnica. Estudiantes de las orientaciones Electrónica, Maestro Mayor de Obra y Electromecánica presentaron sus proyectos en una jornada abierta a la comunidad de Tigre.

El Municipio de Tigre estuvo presente en la muestra anual "ExpoTécnica 2025" en la Escuela Técnica N° 5, evento que se desarrolló en el marco del Día de la Educación Técnica. Autoridades de la gestión local participaron de la exposición donde los estudiantes de las distintas orientaciones compartieron los saberes y las capacidades adquiridas durante el año.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, fue la representante de la gestión municipal en la jornada abierta a la comunidad.

“Es un orgullo poder contemplar de primera mano el esfuerzo y el compromiso que tienen los estudiantes, que se ve reflejado en esta maravillosa exposición”, expresó Gisela Zamora. La secretaria enfatizó el respaldo político a la formación técnica: “La comunidad educativa cuenta con un Municipio y un intendente como Julio Zamora que pondera en el centro de sus políticas públicas a la educación”.

Como cada año, la escuela abrió sus puertas a la comunidad de Tigre.

Los alumnos de las orientaciones Electrónica, Maestro Mayor de Obra y Electromecánica presentaron circuitos electrónicos, planos, maquetas de instalaciones, entre otros proyectos técnicos desarrollados a lo largo del ciclo lectivo.