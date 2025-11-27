Don Torcuato: Con fiesta y muestras, Tigre cerró el año de los 19 polideportivos municipales

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó el cierre de las actividades deportivas del 2025 en tres polideportivos de Don Torcuato. El jefe comunal resaltó que la comuna ya posee 19 polideportivos destinados a la inclusión social a través del deporte.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del cierre de actividades anuales 2025 en los polideportivos Gutiérrez, Zanón y San Martín, todos ubicados en la localidad de Don Torcuato.

La jornada de celebración sirvió de marco para que el jefe comunal dialogara con los vecinos sobre sus necesidades como también sobre las condiciones de la infraestructura de los centros deportivos.

Durante el evento, Zamora destacó el trabajo de gestión y el impacto social del deporte municipal. "Tenemos 19 polideportivos en el Municipio de Tigre que significan inclusión e integración para la comunidad a través del deporte para todas las edades", afirmó el intendente, subrayando que estos espacios "funcionan y le dan alegría a los vecinos de Tigre".

El cierre de año contó con diferentes temáticas donde niños, jóvenes y adultos mayores demostraron lo aprendido durante el 2025. Se expusieron diversas disciplinas como folklore, yoga, GAP, Danza Jazz, Gimnasia Artística, Taekwondo, Ritmos, zumba y bachata, además de las Escuelas de Iniciación Deportiva (EID) de Fútbol, Vóley y Básquet.

La jornada contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora. La funcionaria mencionó: "Tigre tiene 19 polideportivos, todos maravillosos, de una calidad absoluta y con los mejores profesores. El intendente ha tomado la decisión de seguir fortaleciendo estos espacios".

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, agregó que el objetivo es ver a toda la familia acompañando y haciendo deporte en comunidad. Dijo que ese es el "lineamiento que nos marca el intendente Julio Zamora para seguir mejorando la calidad de vida de la gente".