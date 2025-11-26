edición 7941 - visitas hoy 2234

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Deportes

Tigre eliminó a Lanús en el Sur y se metió entre los ocho mejores del Torneo Clausura

Tigre eliminó a Lanús en el Sur y se metió entre los ocho mejores del Torneo Clausura
Tigre consiguió su pasaje a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 tras vencer como visitante a Lanús por 1-0 en el estadio Néstor Díaz Pérez. El gol de la victoria para el conjunto dirigido por Diego Dabove lo convirtió el delantero David Romero apenas comenzado el complemento. El ‘Matador’ se enfrentará a Racing en la próxima instancia.

Tigre consiguió una importante victoria como visitante al vencer 1-0 a Lanús en un duelo correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El triunfo le otorga el pasaje a los cuartos de final del campeonato, donde se medirá ante Racing Club.


El único gol del encuentro fue obra del delantero del ‘Matador’ David Romero, quien a los tres minutos del segundo tiempo sentenció la eliminación del ‘Granate’ en su propio estadio.


El equipo comandado por Diego Dabove se mostró ordenado y se hizo fuerte ante un Lanús que, a pesar de ser campeón vigente de la Copa Sudamericana, no logró imponerse ante su público y quedó tempranamente eliminado.


Las claves del triunfo y la polémica del VAR


El partido tuvo un inicio favorable para el equipo local, que dominó el encuentro hasta los 20 minutos de la etapa inicial. No obstante, Tigre logró acomodarse y emparejó las ocasiones de peligro, incluso estrellando un remate en el poste por intermedio de Sebastián Medina.


A los 7 y 35 minutos, Lanús tuvo sus chances más claras, con remates de Carrera y Rodrigo Castillo que fueron desactivados por la defensa o el arquero visitante, Felipe Zenobio.


El marcador se abrió en el arranque del complemento con la gran definición de David Romero. El atacante de 22 años, tras recibir el balón dentro del área, logró girar y sorprender al guardameta Nahuel Losada con un toque sutil.


La gran polémica del encuentro llegó a los 19 minutos, cuando Rodrigo Castillo había logrado convertir el tanto del empate. Sin embargo, el árbitro Leandro Rey Hilfer, tras consultar con el VAR, decidió anular la acción por una mano previa del delantero local.


A partir de la anulación, el partido se hizo de ida y vuelta, con Lanús buscando el empate con insistencia ante la necesidad de seguir con vida en el certamen, pero el resultado no sufrió modificaciones.


Síntesis del Partido


Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez


Árbitro: Leandro Rey Hilfer


VAR: Fabrizio Llobet


Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez; Agustín Cardozo, Franco Watson; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.


Tigre: Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Tomás Cardona, Ramón Arias, Guillermo Soto; Sebastián Medina, Gonzalo Piñeiro, Julián López, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.


Gol en el segundo tiempo: 03m David Romero (T).


Cambios en el segundo tiempo: 15m Dylan Aquino por Franco Watson (L); 15m Armando Méndez por Gonzalo Pérez (L); 17m Jabes Saralegui por Elías Cabrera (T); 17m Bruno Leyes por Gonzalo Piñeiro (T); 28m Alan Barrionuevo por Guillermo Soto (T); 33m Walter Bou por Ramiro Carrera (L); 38m Simón Rivero por Sebastián Medina (T); 38m Jalil Elías por David Romero (T); 39m Alexis Segovia por Eduardo Salvio (L).

Últimas Noticias

Detuvieron al segundo acusado por el intento de homicidio del chico de 7 años baleado en Ricardo Rojas
Detuvieron al segundo acusado por el intento de homicidio del chico de 7 años baleado en Ricardo Rojas
Whirlpool cerró su planta de Pilar: 220 despidos por caída de ventas y alta importación
Whirlpool cerró su planta de Pilar: 220 despidos por caída de ventas y alta importación
Ramón Lanús destacó el rol de Ojos en Alerta: El sistema suma 21.200 vecinos en San Isidro
Ramón Lanús destacó el rol de Ojos en Alerta: El sistema suma 21.200 vecinos en San Isidro
Tigre: Julio Zamora encabezó el reconocimiento al personal de Defensa Civil por su labor activa
Tigre: Julio Zamora encabezó el reconocimiento al personal de Defensa Civil por su labor activa
Seguimiento por cámaras: Robaron una moto en Benavídez, fueron detectados por el COT y detenidos en el acto
Seguimiento por cámaras: Robaron una moto en Benavídez, fueron detectados por el COT y detenidos en el acto
CIERRE DE AÑO: Tigre celebró una jornada recreativa masiva para los adultos mayores de “ActivaMente” y “ReCreo”
CIERRE DE AÑO: Tigre celebró una jornada recreativa masiva para los adultos mayores de “ActivaMente” y “ReCreo”