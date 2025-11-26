Tigre eliminó a Lanús en el Sur y se metió entre los ocho mejores del Torneo Clausura

Tigre consiguió su pasaje a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 tras vencer como visitante a Lanús por 1-0 en el estadio Néstor Díaz Pérez. El gol de la victoria para el conjunto dirigido por Diego Dabove lo convirtió el delantero David Romero apenas comenzado el complemento. El ‘Matador’ se enfrentará a Racing en la próxima instancia.

Tigre consiguió una importante victoria como visitante al vencer 1-0 a Lanús en un duelo correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El triunfo le otorga el pasaje a los cuartos de final del campeonato, donde se medirá ante Racing Club.

El único gol del encuentro fue obra del delantero del ‘Matador’ David Romero, quien a los tres minutos del segundo tiempo sentenció la eliminación del ‘Granate’ en su propio estadio.

El equipo comandado por Diego Dabove se mostró ordenado y se hizo fuerte ante un Lanús que, a pesar de ser campeón vigente de la Copa Sudamericana, no logró imponerse ante su público y quedó tempranamente eliminado.

Las claves del triunfo y la polémica del VAR

El partido tuvo un inicio favorable para el equipo local, que dominó el encuentro hasta los 20 minutos de la etapa inicial. No obstante, Tigre logró acomodarse y emparejó las ocasiones de peligro, incluso estrellando un remate en el poste por intermedio de Sebastián Medina.

A los 7 y 35 minutos, Lanús tuvo sus chances más claras, con remates de Carrera y Rodrigo Castillo que fueron desactivados por la defensa o el arquero visitante, Felipe Zenobio.

El marcador se abrió en el arranque del complemento con la gran definición de David Romero. El atacante de 22 años, tras recibir el balón dentro del área, logró girar y sorprender al guardameta Nahuel Losada con un toque sutil.

La gran polémica del encuentro llegó a los 19 minutos, cuando Rodrigo Castillo había logrado convertir el tanto del empate. Sin embargo, el árbitro Leandro Rey Hilfer, tras consultar con el VAR, decidió anular la acción por una mano previa del delantero local.

A partir de la anulación, el partido se hizo de ida y vuelta, con Lanús buscando el empate con insistencia ante la necesidad de seguir con vida en el certamen, pero el resultado no sufrió modificaciones.

Síntesis del Partido

Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Fabrizio Llobet

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez; Agustín Cardozo, Franco Watson; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Tigre: Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Tomás Cardona, Ramón Arias, Guillermo Soto; Sebastián Medina, Gonzalo Piñeiro, Julián López, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Gol en el segundo tiempo: 03m David Romero (T).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Dylan Aquino por Franco Watson (L); 15m Armando Méndez por Gonzalo Pérez (L); 17m Jabes Saralegui por Elías Cabrera (T); 17m Bruno Leyes por Gonzalo Piñeiro (T); 28m Alan Barrionuevo por Guillermo Soto (T); 33m Walter Bou por Ramiro Carrera (L); 38m Simón Rivero por Sebastián Medina (T); 38m Jalil Elías por David Romero (T); 39m Alexis Segovia por Eduardo Salvio (L).