edición 7940 - visitas hoy 24628

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Tigre: Julio Zamora encabezó el reconocimiento al personal de Defensa Civil por su labor activa

Zamora reconoció a los voluntarios de Defensa Civil en el Museo de la Reconquista
El intendente de Tigre, Julio Zamora, junto a la secretaria Gisela Zamora, encabezaron el reconocimiento a 33 agentes de Defensa Civil (DC) por su trabajo voluntario y activo en la comunidad. La ceremonia se realizó en el Museo de la Reconquista.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, encabezaron la entrega de reconocimientos a 33 miembros de Defensa Civil (DC) del Municipio. El emotivo acto se llevó a cabo en el Museo de la Reconquista, en Tigre Centro, y contó con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo local.


El encuentro contó con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo local, quienes resaltaron la importancia del trabajo activo y voluntario que lleva adelante el cuerpo en la comunidad.


Durante el agasajo organizado por el Municipio, el jefe distrital dedicó un discurso y enfatizó la vocación de los agentes.


Es un honor festejar el Día de la Defensa Civil junto a los trabajadores y voluntarios, quienes acompañan hechos significativos que ocurren en el Municipio. El respaldo solidario y la vocación son pilares fundamentales de los agentes que forman parte del cuerpo. Las comunidades se forman con personas con valores y ellos son un ejemplo a seguir”, señaló Zamora.


El intendente agradeció además el compromiso y la entrega de los 33 agentes presentes en la comunidad.


Por su parte, la secretaria Gisela Zamora cerró la entrega de reconocimientos: “Es un reconocimiento muy importante, ellos se forman y se capacitan para cuidar a los vecinos y vecinas”.


Finalmente, el secretario de Protección Ciudadana, Jorge Fernández, indicó que Defensa Civil minimiza los riesgos ante situaciones de peligro, brindando contención a la comunidad de Tigre.

Últimas Noticias

Whirlpool cerró su planta de Pilar: 220 despidos por caída de ventas y alta importación
Whirlpool cerró su planta de Pilar: 220 despidos por caída de ventas y alta importación
Ramón Lanús destacó el rol de Ojos en Alerta: El sistema suma 21.200 vecinos en San Isidro
Ramón Lanús destacó el rol de Ojos en Alerta: El sistema suma 21.200 vecinos en San Isidro
Seguimiento por cámaras: Robaron una moto en Benavídez, fueron detectados por el COT y detenidos en el acto
Seguimiento por cámaras: Robaron una moto en Benavídez, fueron detectados por el COT y detenidos en el acto
CIERRE DE AÑO: Tigre celebró una jornada recreativa masiva para los adultos mayores de “ActivaMente” y “ReCreo”
CIERRE DE AÑO: Tigre celebró una jornada recreativa masiva para los adultos mayores de “ActivaMente” y “ReCreo”
San Isidro: Más de 300 luminarias LED renovadas en colectoras y accesos de Panamericana
San Isidro: Más de 300 luminarias LED renovadas en colectoras y accesos de Panamericana
Vicente López instala más de 450 luminarias LED en accesos y colectoras de Panamericana y General Paz
Vicente López instala más de 450 luminarias LED en accesos y colectoras de Panamericana y General Paz