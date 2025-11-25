CIERRE DE AÑO: Tigre celebró una jornada recreativa masiva para los adultos mayores de “ActivaMente” y “ReCreo”

Bajo el lema “El derecho a disfrutar es celebrar la vida”, el Municipio de Tigre organizó el cierre de año de los programas ActivaMente y ReCreo, destinados a la tercera edad. La jornada, que contó con la presencia de Gisela Zamora, se realizó en el Club Ecosol de Rincón de Milberg.

El Municipio de Tigre llevó adelante el cierre del año 2025 con los adultos mayores que participan activamente de los programas ActivaMente y ReCreo. La masiva actividad se realizó en el Club Ecosol de la localidad de Rincón de Milberg, donde autoridades locales acompañaron a los vecinos.

Bajo el lema “El derecho a disfrutar es celebrar la vida”, los presentes disfrutaron de diferentes juegos, talleres y un momento de camaradería que celebró la culminación de la actividad en el distrito.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, estuvo presente y destacó el rol de estos espacios para la comunidad. “Estoy muy contenta de haber compartido un momento junto a los adultos mayores del distrito. La política de nuestro intendente [Julio Zamora] es acompañarlos y brindarles espacios donde puedan desarrollarse plenamente”, sostuvo la funcionaria.

El evento sirvió también para informar sobre las propuestas que la Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión del Municipio tiene preparadas para el año próximo.

Detalle de los Programas Sociales: