CIERRE DE AÑO: Tigre celebró una jornada recreativa masiva para los adultos mayores de “ActivaMente” y “ReCreo”

El Municipio de Tigre llevó adelante el cierre del año 2025 con los adultos mayores que participan activamente de los programas ActivaMente y ReCreo. La masiva actividad se realizó en el Club Ecosol de la localidad de Rincón de Milberg, donde autoridades locales acompañaron a los vecinos.
Bajo el lema “El derecho a disfrutar es celebrar la vida”, los presentes disfrutaron de diferentes juegos, talleres y un momento de camaradería que celebró la culminación de la actividad en el distrito.
La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, estuvo presente y destacó el rol de estos espacios para la comunidad. “Estoy muy contenta de haber compartido un momento junto a los adultos mayores del distrito. La política de nuestro intendente [Julio Zamora] es acompañarlos y brindarles espacios donde puedan desarrollarse plenamente”, sostuvo la funcionaria.
El evento sirvió también para informar sobre las propuestas que la Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión del Municipio tiene preparadas para el año próximo.
Detalle de los Programas Sociales:
- ActivaMente: Es el programa de estimulación cognitiva que se ofrece para personas mayores en el Refugio municipal de Tigre centro, el Centro de Jubilados “Los Luchadores” de Ricardo Rojas y el Centro de Jubilados “Amigos del Talar”.
- ReCreo: Es un espacio de encuentro y recreación que se lleva a cabo en el Centro de Integración Social (CIS) de Palito y Garrote, donde los vecinos y vecinas intercambian experiencias e historias sobre la ciudad.