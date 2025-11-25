San Isidro: Más de 300 luminarias LED renovadas en colectoras y accesos de Panamericana

El Municipio de San Isidro informó la finalización de la primera etapa del plan de recambio de luminarias LED en colectoras y frentes de la Autopista Panamericana. La iniciativa, producto de un convenio con Ausol, ya alcanzó las 330 luces renovadas y tiene como objetivo prioritario mejorar la seguridad y la eficiencia energética para los vecinos.

El Municipio de San Isidro avanzó en su plan de modernización lumínica, completando el recambio de 330 luminarias con tecnología LED en las colectoras y frentes de la Autopista Panamericana. Este plan busca priorizar la seguridad y la movilidad de los vecinos de la Zona Norte.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, supervisó los trabajos, que se realizan gracias a un convenio firmado con la empresa Autopistas del Sol (Ausol). Los trabajos continuarán en distintas etapas hasta alcanzar un total de 750 luminarias renovadas.

Ramón Lanús destacó la importancia de la colaboración público-privada para atender las demandas recurrentes de los vecinos. "Gracias al convenio firmado con AUSOL pudimos hacernos cargo de esta necesidad y generar un cambio que ya muestra sus frutos, brindando mayor iluminación y, con ello, mayor seguridad y mucha más tranquilidad para nuestros vecinos", sostuvo el intendente durante la recorrida.

La iniciativa del recambio a tecnología LED beneficia a los vecinos con mejor iluminación, mayor eficiencia energética y más seguridad vial.

El plan de recambio se logra modernizar la iluminación de los accesos y frentes de Panamericana en San Isidro, lo que brinda mayor seguridad y comodidad a la hora de circular. El convenio establece que el mantenimiento de las luces está a cargo de Autopistas del Sol, mientras que el Municipio efectúa controles complementarios para garantizar la correcta continuidad del servicio.

Puntos donde finalizó la Primera Etapa: La primera etapa finalizó en los siguientes puntos clave del distrito:



Rotonda del SIC .

.

Frentistas de acceso Tigre entre José Ingenieros y Tomkinson .

y .

Frente del BASI y el Campo Público del Golf de Villa Adelina.



Tramos renovados en la Segunda Etapa: