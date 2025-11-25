Vicente López instala más de 450 luminarias LED en accesos y colectoras de Panamericana y General Paz

El Municipio de Vicente López firmó un convenio con Autopistas del Sol para instalar más de 450 luminarias LED en las colectoras de la Panamericana y la General Paz, resolviendo un reclamo histórico de los vecinos. La medida busca reforzar la seguridad, la circulación y mejorar el espacio público.

La Municipalidad de Vicente López avanza en la mejora de la iluminación del espacio público tras firmar un acuerdo con Autopistas del Sol que le permite intervenir en zonas fuera de su jurisdicción. A partir de este convenio, el Municipio instala más de 450 nuevas luminarias LED en las colectoras de la Autopista Panamericana y la General Paz.

Se trata de la resolución de un reclamo histórico de los vecinos. Las obras buscan hacer más seguras y agradables las calles aledañas para quienes circulan por la zona, tanto a pie como en automóvil.

La Intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, verificó la colocación de uno de los dispositivos lumínicos en la intersección de Zufriategui y Fray Justo Sarmiento.

Con este convenio, la comuna pudo hacerse cargo de los trabajos para mejorar la iluminación, optimizar la circulación y reforzar la seguridad en estas zonas claves del partido. Las luminarias reemplazadas databan de la década del 90 y no habían sido renovadas.

Las nuevas luces LED no solo requieren menos mantenimiento, sino que también generan un ahorro energético significativo, lo que reduce los gastos operativos y alarga la vida útil del sistema.

Los trabajos se llevan a cabo en distintas etapas. La primera, sobre Zufriategui (desde Avenida Del Libertador hasta Avenida Mitre), ya se encuentra completada.

Actualmente, el Municipio trabaja en la colocación de dispositivos en Juan Bautista de La Salle (desde Avenida Mitre hasta Avenida De los Constituyentes). El plan de instalación concluirá en las calles Blas Parera y Echeverría (desde Zufriategui hasta Paraná en ambos casos).

La instalación de estas 450 luminarias forma parte de un plan integral del municipio que invierte recursos propios constantemente para hacer de Vicente López un lugar más seguro. Estas acciones incluyen desde la instalación de cámaras y luminarias, hasta la renovación de plazas y veredas, buscando mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Zona Norte.