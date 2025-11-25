Avanza la renovación de la Avenida Perón en San Fernando con pavimento de hormigón para tránsito pesado

El Municipio de San Fernando puso en marcha la segunda etapa de la renovación de la Avenida Presidente Perón, una de las arterias principales que recorre el distrito de norte a sur. La obra reemplaza la antigua carpeta asfáltica por pavimento de hormigón resistente y duradero, además de incluir veredas y nueva forestación.

El Municipio de San Fernando continúa con las obras de renovación de su arteria principal, la Avenida Presidente Perón. El nuevo tramo abarca la extensión comprendida entre las calles 9 de Julio y Quintana, donde se está reemplazando el pavimento asfáltico deteriorado por una calzada de hormigón resistente, apta para el tránsito pesado.

Esta etapa de la obra se realiza con la finalidad de reemplazar la antigua calzada en mal estado, que resultaba propensa a anegamientos durante días de tormenta.

El Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Ríos, recorrió las tareas y brindó detalles sobre la envergadura del proyecto. “Recorrimos la segunda etapa de la obra de repavimentación completa de la importante y emblemática Avenida Presidente Perón, que recorre el distrito de norte a sur”, explicó el funcionario.

Ríos precisó el alcance de los trabajos: "La obra, que abarca desde 9 de Julio a Quintana, consiste en la renovación total de la antigua carpeta asfáltica por pavimento de hormigón para tránsito pesado". Además, recordó que ya se finalizó un tramo anterior: "Ya hemos hecho el mismo trabajo desde Colón hasta 9 de Julio”.

El proyecto no solo se enfoca en la calzada, sino que también busca mejorar la estética y el funcionamiento de los centros comerciales linderos. Ríos señaló: "Las renovaciones de pavimento que hacemos, incluyen la renovación de las veredas y la parquización de toda la traza; de este modo, mejoramos la estética de la avenida y realzamos los centros comerciales."

Finalmente, el Presidente del HCD destacó la colaboración interjurisdiccional para concretar la iniciativa: "Agradecemos al gobierno de la Provincia de Buenos Aires porque conjuntamente, con fondos aportados por ellos y municipales propios, podemos realizar esta importante obra”.