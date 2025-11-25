500 estudiantes finalizaron las pasantías educativas municipales en San Fernando

La iniciativa municipal de San Fernando permitió a 500 estudiantes del último año de secundario de 23 instituciones públicas y privadas participar del programa “Prácticas en Ámbitos Socioproductivos”, obteniendo su primera experiencia real en un entorno laboral. Autoridades celebraron el cierre y destacaron la importancia de la herramienta para su futuro.

El Municipio de San Fernando realizó el cierre de su Programa de Prácticas Educativas Aproximación al Mundo del Trabajo, donde 500 estudiantes del último año de 23 escuelas públicas y privadas del distrito culminaron su experiencia.

El programa, también conocido como "Prácticas en Ámbitos Socioproductivos", es una herramienta valiosa que permitió a los jóvenes tener su primera conexión con un entorno laboral real, poniendo en práctica sus conocimientos y aprendiendo sobre los servicios que ofrece la comuna.

El acto de cierre se desarrolló en el Teatro Otamendi y contó con la presencia de autoridades municipales y regionales.

El Secretario de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, fue el encargado de formalizar la conclusión de las actividades. "Junto a 500 jóvenes del último año del secundario, hicimos el cierre del Programa de Prácticas Educativas Aproximación al Mundo del Trabajo, más conocido como programa de Pasantías. Alumnos de 23 instituciones educativas públicas y privadas de San Fernando, participaron y aprendieron desempeñando tareas en distintas áreas del Municipio", afirmó Torchia.

El funcionario destacó la importancia de estas iniciativas para el futuro de los egresados: "Estamos muy contentos por estos programas, que sabemos que son valiosas herramientas para que los jóvenes puedan poner en práctica en el futuro todos sus conocimientos; esperamos que la experiencia les haya sido útil para introducirlos en el mundo del trabajo".

En este sentido, Torchia les deseó éxito a los participantes: "Les deseamos muchísima suerte y éxitos a los 500 jóvenes participantes del Programa, que podrán elegir continuar sus estudios o insertarse en el mundo laboral".

El programa municipal abre sus puertas a los jóvenes del último año de establecimientos educativos del distrito, constituyendo una herramienta concreta para introducirlos en la dinámica laboral.

Además del Secretario Néstor Torchia, el evento contó con la presencia de Mariana Miola, Subsecretaria de Educación; Matías Del Federico, presidente del Consejo Escolar; Isaac Cortez, Jefe Regional de DIEGEP; el concejal electo Lucas Echeverría; la consejera escolar Patricia Bolo Bolaño y los secretarios municipales Marcelo Campos, Néstor Pisetta e Ignacio Pérez.