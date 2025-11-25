ANSES: cómo obtener el Comprobante de Empadronamiento CODEM online

ANSES recordó que trabajadores, jubilados, pensionados y titulares de la Prestación por Desempleo pueden obtener online el CODEM, el comprobante que certifica su obra social y la de su grupo familiar.

La ANSES, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, recordó que los trabajadores en actividad, los titulares de la Prestación por Desempleo y los jubilados y pensionados que cuentan con cobertura de una obra social pueden acceder al Comprobante de Empadronamiento (CODEM) desde su sitio web.

El documento confirma la obra social asignada tanto al titular como a su grupo familiar y es válido para cualquier tipo de trámite, sin necesidad de firma ni sello.

Desde el organismo remarcaron que todo trabajador en relación de dependencia tiene derecho a una obra social que incluye cobertura para su cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años, hijos de hasta 25 años que estudien y personas con discapacidad sin límite de edad.

En caso de necesitar incorporar o dar de baja a un integrante del grupo familiar, el trámite puede realizarse a través de Atención Virtual en la página oficial de ANSES.