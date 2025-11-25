edición 7939 - visitas hoy 21864

Información General

ANSES: cómo obtener el Comprobante de Empadronamiento CODEM online

ANSES: cómo obtener el Comprobante de Empadronamiento CODEM online
ANSES recordó que trabajadores, jubilados, pensionados y titulares de la Prestación por Desempleo pueden obtener online el CODEM, el comprobante que certifica su obra social y la de su grupo familiar.

La ANSES, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, recordó que los trabajadores en actividad, los titulares de la Prestación por Desempleo y los jubilados y pensionados que cuentan con cobertura de una obra social pueden acceder al Comprobante de Empadronamiento (CODEM) desde su sitio web.


El documento confirma la obra social asignada tanto al titular como a su grupo familiar y es válido para cualquier tipo de trámite, sin necesidad de firma ni sello.


Desde el organismo remarcaron que todo trabajador en relación de dependencia tiene derecho a una obra social que incluye cobertura para su cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años, hijos de hasta 25 años que estudien y personas con discapacidad sin límite de edad.


En caso de necesitar incorporar o dar de baja a un integrante del grupo familiar, el trámite puede realizarse a través de Atención Virtual en la página oficial de ANSES.

Edicto: Transferencia de fondo de comercio

OPERADOR DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. CUIT 30-67877449-5, transfiere el fondo de BAR KIOSCO ALNACEN, Expediente de habilitación 4112-15.707/2000, con domicilio comercial en la calle Colectora este Nro. 25.903, de la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a la sociedad PROYECTOS SUSTENTABLE S.A. CUIT 30-71238943-1. Circ.11 – Secc. F – Manz. 168 – Parc. 4 c - Zona C 1.-

Edicto: Transferencia de fondo de comercio

OPERADOR DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. CUIT 30-67877449-5, transfiere el fondo de EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y LUBRICENTRO – ANEXO - EXPENDIO DE GAS, Expediente de habilitación 4112-15.593/2000, con domicilio comercial en la calle Colectora este Nro. 25.903, de la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a la sociedad PROYECTOS SUSTENTABLE S.A. CUIT 30-71238943-1. Circ.11 – Secc. F – Manz. 168 – Parc. 4 c - Zona C 1.-

