Cayó un adolescente prófugo por el robo en la casa de Valeria Mazza en San Isidro: tenía un antecedente de homicidio a los 15 años

Un adolescente de 17 años se entregó en Beccar y quedó detenido por el robo en la casa de Valeria Mazza. Tenía pedido de captura por un intento de homicidio y acumula nueve antecedentes desde 2023.

Un adolescente de 17 años se entregó en la Comisaría de Beccar y quedó detenido como uno de los participantes del robo en la casa de Valeria Mazza en San Isidro. Se trata de uno de los cinco jóvenes que integraron la banda que intentó asaltar la vivienda, entre ellos otros dos menores de 17, dos chicos de 18 y uno de 19. Desde el sábado estaba implicado en la causa, pero además tenía un pedido de captura por un intento de homicidio ocurrido en agosto pasado.

El hecho en la casa de la modelo ocurrió el miércoles cerca de las 12.30 en la calle Monte Grande al 1500. Tres de los sospechosos alcanzaron a ingresar a la propiedad, pero escaparon cuando fueron vistos por la hija de Valeria Mazza y una amiga. En la huida descartaron una mochila a pocas cuadras. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a los jóvenes, según la investigación a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari.

Fuentes oficiales señalaron que el menor detenido es considerado uno de los integrantes más peligrosos del grupo. Registra ingresos a comisarías desde 2023 y un antecedente por homicidio cometido cuando tenía 15 años.

El adolescente también era buscado desde el 12 de septiembre por orden del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 3 de San Isidro, luego de fugarse de un centro de menores donde estaba alojado por una tentativa de homicidio del 26 de agosto. Tras su entrega, “la Justicia determinó que sea derivado para su alojamiento al Centro de Recepción La Plata”, indicaron fuentes del caso.

Su historial violento

Con 15 años, el 20 de junio de 2023, en la calle Alvear —entre Chacabuco y Saavedra, en Tigre— baleó en el abdomen a Fabricio Aranda (18) con un pistolón de munición múltiple. La víctima fue operada de urgencia y murió un mes y medio después. Ese mismo día, en la casa del entonces sospechoso, la Policía secuestró tres armas de fuego, aunque el adolescente era inimputable. “Cumplió una medida de seguridad restrictiva de la libertad para niños inimputables, la cual se extendió hasta el 12 de agosto de 2024”, explicaron.

Le siguieron más causas: un robo de auto, encubrimiento, otro robo automotor y tenencia de arma. En febrero de 2025 se pidió su detención y quedó con prisión preventiva en un centro juvenil de Malvinas Argentinas, del cual se fugó el 16 de mayo de 2025.

Permaneció prófugo hasta fines de agosto, cuando volvió a ser detenido por un nuevo intento de homicidio en El Talar. La víctima, un hombre de 28 años, había recibido amenazas de muerte una semana antes. En el ataque recibió disparos en el abdomen, la pelvis, una rodilla y ambas piernas. Debió ser operado y permaneció un largo período en terapia intensiva. Una cámara captó la secuencia de disparos.

Tras ese hecho quedó alojado en un centro de menores de Lomas de Zamora, del que volvió a escapar el 12 de septiembre. Desde entonces estaba prófugo hasta su entrega en las últimas horas.

Todos sus antecedentes